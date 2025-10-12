فوز شباب الأهلي والبطائح وكلباء في افتتاح دوري الصالات

فاز فريق شباب الأهلي على ضيفه فريق اليرموك (5-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري الصالات، حيث سجل لشباب الاهلي البرازيلي فرانسيسكو ماثيوس ثلاثة أهداف (هاتريك)، وأحمد بن حماد والبرازيلي لودوجيلدو اوجوستو.

وسجل لفريق اليرموك محمد يسن، وعبدالله النقبي.

وفاز فريق البطائح على ضيفه خورفكان (5-4) وسجل لاصحاب الأرض، عبدالله الفلاسي والبرازيلي أندرسون دا سيلفا (هدفين)، ومواطنه جوستافو مارتينيز، والسوداني عبدالقادر حاج الصديق، بينما سجل لخورفكان الإسباني مارك كامباس (هاتريك)، ولاعب البطائح عبدالله المهيري خطأ في مرماه.

وفاز كلباء على دبا الحصن (4-0) في المباراة التي اقيمت في صالة كلباء وسجل الأهداف البرازيلي لوكاس نونيز (هدفان) ومواطنه جوني سانتوس والعراقي علي خضير.