نفاد التذاكر المخصصة لجماهير منتخب الإمارات في مباراته مع قطر

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن نفاد جميع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام قطر، موجّهًا الشكر للجماهير على دعمها الكبير ومساندتها الدائمة لـ«الأبيض».

واستمرت علمية حجز التذاكر لمدة سبع دقائق فقط قبل حجزها بالكامل.

ويلتقي الأبيض الإماراتي يوم بعد غدٍ مع قطر في ختام ملحق تصفيات قارة آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026، وفاز منتخب الإمارات أمس على عمان 2-1، ويكفيه التعادل أو الفوز أمام قطر للتأهل مباشرة إلى المونديال.

ويبلغ عدد التذاكر المخصصة للجمهور الإماراتي خلال مباراة «الأبيض» أمام المنتخب القطري على استاد جاسم بن حمد، نحو 1000 مقعد فقط، وذلك بعدما خصص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نسبة 8% فقط من سعة مقاعد الملعب للجمهور الإماراتي في هذه المباراة تحديداً، علماً أن سعة الملعب تبلغ نحو 15 ألف مقعد، في حين ستكون بقية المقاعد في الملعب تحت تصرف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

في المقابل بلغ عدد تذاكر الجمهور الإماراتي في مباراة المنتخب أمام المنتخب العماني نحو 4500 تذكرة فقط.

وكان اتحاد الكرة الإماراتي قد اوضح في بيان صحافي أن هناك آلية لحجز تذاكر مباراة قطر، حيث سيتم فتح باب التسجيل إلكترونياً اليوم الأحد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات (السابعة مساءً بتوقيت الدوحة) وفقاً للشروط والأحكام الواردة.

كما نوه اتحاد الكرة إلى ضرورة توجه المشجعين الذين لم يحصلوا على تذاكر دخول الملعب إلى فندق الشيراتون (قاعة المجلس) وفندق راديسون بلو (قاعة جوانا) لمتابعة المباراة التي تقام يوم الثلاثاء المقبل على استاد جاسم بن حمد في نادي السد، حيث سيتم استقبال الجماهير بدءاً من الساعة الخامسة والنصف مساءً، علماً أن اتحاد الكرة قام بتوفير أدوات التشجيع وغيرها من الأمور لراحة الجماهير.