اختتام النسخة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

اختتمت اليوم فعاليات النسخة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، حيث امتدت منافسات الجولة النهائية على مدار 3 أيام، وشهدت في يومها الختامي نزالات فئات الأطفال والبراعم تحت 12 عاماً.

وشهدت البطولة 8 جولات أقيمت في مختلف أنحاء الدولة خلال العام الجاري، تضمنت منافسات لمختلف الفئات العمرية ضمن 5 جولات لفئة «البدلة» و3 جولات لفئة «بدون البدلة».

وفي ختام الجولة النهائية للبطولة، شهدت منافسات فئة البدلة فوز نادي بني ياس باللقب، بينما حقق نادي الجزيرة مركز الوصيف، وجاء نادي العين في المركز الثالث، فيما شهدت منافسات فئة «بدون البدلة» فوز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس باللقب، وحصول نادي العين على الوصافة، بينما حلت أكاديمية «MOD» في المركز الثالث.

وأكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن النسخة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو قدمت نموذجاً ملهماً للتميز الرياضي والتنظيمي، وقال إن ما تحقق على مدى 8 جولات يعكس الرؤية الثاقبة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة، والجهود الكبيرة التي تبذلها الأندية والأكاديميات لرفع مستوى اللعبة.

وأضاف أن هذه البطولة تحولت إلى منصة وطنية لصناعة أبطال المستقبل وتعزيز ريادة الدولة في هذه الرياضة، ويشرّفنا اليوم أن نحتفي بالمواهب التي تمثل حجر الأساس لمسيرة إنجازات قادمة بإذن الله.

وخلال الحفل الختامي، كرّم اتحاد الإمارات للجوجيتسو الجهات الراعية تقديراً لدعمها المتواصل لمسيرة البطولة، وما قدمته من إسهامات بارزة كان لها دور كبير في إنجاح فعالياتها وترسيخ مكانتها على الساحة الرياضية.