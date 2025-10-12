كايو: «الأبيض» أظهر شخصيته القوية أمام عمان

أكد لاعب المنتخب الوطني كايو لوكاس أن مباراة «الأبيض» المقبلة أمام قطر، بعد غدٍ، في ملحق تصفيات قارة آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026، ستكون صعبة وتاريخية، مبيناً أن الفريق يجب أن يلعب 90 دقيقة من دون أخطاء لتحقيق حلم التأهل إلى المونديال.

وقال كايو لـ «الإمارات اليوم» إن المنتخب سيخوض اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب الانتصار المهم الذي حققه على عمان، أمس، بهدفين مقابل هدف، موضحاً: «أنهينا المهمة الأولى بنجاح بفوزنا على عمان، ولكن المهمة الأساسية ستكون أمام قطر وهي الحصول على بطاقة الصعود إلى كأس العالم».

وأضاف: «سنلعب 90 دقيقة تاريخية، بالنسبة إلى كرة الإمارات، وإلى جميع اللاعبين والجمهور، ونحن نُدرك تماماً أهمية المباراة، لذلك بدأنا التحضير بشكل فوري عقب انتهاء مباراتنا أمام عمان، ودخلنا أجواء اللقاء بالتركيز على التفاصيل كافة الخاصة بالمباراة».

وتابع: «نعلم أننا سنلعب أمام منتخب قطر على ملعبه وأمام جمهوره، ولكننا لدينا القدرة على التعامل مع هذه الأجواء، وسنقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز».

وتحدث كايو لوكاس عن مباراة عمان، وقال: «لقد كانت مباراة صعبة وعصيبة بالنسبة لنا وللجمهور، خصوصاً أن المنافس أحرز الهدف الأول في توقيت مبكر، كما أننا لم نلعب بشكل جيد في الشوط الأول».

وأردف: «المدرب أولاريو كوزمين تحدث لنا عقب نهاية الشوط الأول، وقال لنا قاتلوا من أجل الفوز، وبالفعل تحسن الأداء ودخلنا أجواء اللقاء بشكل أفضل في الشوط الثاني، وأظهرنا شخصيتنا القوية التي ساعدتنا على العودة في النتيجة».

وشدد اللاعب الذي أحرز الهدف الثاني على أن الفريق لم يشعر باليأس، وقال: «رغم صعوبة اللقاء، ومرور الدقائق بشكل سريع، واستمرار تأخرنا في النتيجة، ولكننا لم نشعر باليأس وكان لدينا إصرار كبير على العودة في المباراة».

وزاد بقوله: «أرى أننا نستحق الفوز، ولكن يجب أن ننسى هذه المباراة، ونركز على مباراتنا أمام قطر، التي ستكون أكثر صعوبة، لأنها ستحدد بشكل مباشر الفريق الذي سيتأهل إلى كأس العالم 2026، إذ لن يكون هناك مجال للتعويض».

وواصل: «ثقتنا كبيرة في أنفسنا، وسنقاتل لتحقيق حلم كرة الإمارات، والوضع بالنسبة لنا لن يختلف كثيراً عن مباراتنا أمام عمان، وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا والتركيز على تجنب ارتكاب الأخطاء، خصوصاً أن هذه المباراة ستحدد نتيجتها تفاصيل صغيرة».

ووجه كايو رسالة إلى جمهور الإمارات، وقال: «لا يوجد كلمات تصف ما قدمه الجمهور خلال مباراتنا أمام عمان، إذ أن الأجواء كانت رائعة في استاد جاسم بن حمد، ولقد شعرنا أننا نلعب على ملعبنا في الإمارات، ونتوجه إلى الجمهور بالشكر، ونعدهم بأن نقدم كل ما لدينا حتى يكون نهاية يوم الثلاثاء سعيداً على كرة الإمارات وأن ينتهي بتأهلنا إلى كأس العالم».

