كيروش: النتيجة غير عادلة على الإطلاق.. فخور برجال المنتخب العُماني

عبّر البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب العُماني، عن حزنه لخسارة فريقه أمام منتخب الإمارات بنتيجة 1-2 في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، مؤكدًا أن النتيجة لا تعبّر عن الأداء الحقيقي الذي قدمه لاعبو "الأحمر" طوال مجريات اللقاء.

وقال كيروش في تصريحاته عقب المباراة:"النتيجة غير عادلة على الإطلاق، فقد كنا الطرف الأفضل في فترات طويلة، وخلقنا فرصًا عديدة للتسجيل، لكن الحظ لم يكن إلى جانبنا هذه المرة".

وأضاف المدرب البرتغالي: "أشعر بفخر كبير بما قدمه اللاعبون، لقد قاتلوا بشجاعة حتى الدقيقة الأخيرة، وأظهروا التزاماً وانضباطاً عالياً يعكسان شخصية المنتخب العُماني وطموحه في الاستحقاقات المقبلة".

واختتم كيروش حديثه بالتأكيد على أن المنتخب سيواصل العمل لتصحيح الأخطاء والاستفادة من هذه التجربة، مشددًا على أن "الخسارة لن تُضعف عزيمة الفريق، بل ستكون دافعًا قويًا للعودة بشكل أقوى في الفترة المقبلة".