ماذا قال كوزمين للاعبين بين شوطي مباراة الإمارات وعُمان؟

أكد المدرب الروماني للمنتخب الإماراتي لكرة القدم، أولاريو كوزمين، أن الفوز على منتخب عُمان 2-1 في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026 جاء نتيجة التغيّر الكبير في أداء اللاعبين بعد الشوط الأول، مشدداً على أهمية الجانب النفسي في كرة القدم.

وقال كوزمين في تصريحات عقب المباراة: "في الشوط الأول لم أتعرف على الفريق؛ كان هناك الكثير من التوتر والضغط، وارتكبنا العديد من الأخطاء، ما أجبرني على اتخاذ قرار خلال الاستراحة بالمخاطرة وتغيير أسلوب اللعب".

وأضاف: "في الشوط الثاني كان الفريق مختلفاً تماماً؛ لعبنا بطريقة وأسلوب وشخصية جديدة، وهذا ساعدنا على قلب النتيجة لصالحنا. في النهاية ارتكبنا بعض الأخطاء مجدداً، لكننا فزنا وحافظنا على فرصتنا في التأهل."

وتابع المدرب: "أقول دائماً للاعبين إن الخوف والتفكير السلبي يؤديان إلى الفشل. إذا كنت إيجابياً وشجاعاً فستمتلك الروح للعب حتى لو كنت متأخراً في النتيجة. هذه هي الطريقة الوحيدة للعودة والفوز."

وشدد كوزمين على أهمية خبرة اللاعبين في التعامل مع الضغوط، قائلاً: "لدينا لاعبون متمرسون، وكان عليهم أن يتعاملوا مع الضغط. مثل هذه المباريات تُظهر قوة الشخصية والجانب الذهني لدى اللاعبين، ومن يُحسن إدارة ذلك تكون له الأفضلية".

واختتم كوزمين: "في الشوط الثاني خلقنا الفرص وسجلنا الأهداف ولعبنا كرة جميلة. بالنسبة لي كانت مباراة رائعة. قال لي أحدهم: هذا هو جمال كرة القدم، وعندما تشاهد مثل هذه المباريات، تستمتع حقاً باللعبة."