«الأبيض» يضع قدماً في مونديال 2026

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم خطوة مهمة نحو التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، بفوزه المثير على نظيره العُماني 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالدور الرابع من التصفيات الآسيوية.

وبهذا الانتصار وضع المنتخب الإماراتي قدماً في طريقه إلى المونديال، إذ بات بحاجة إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة أمام المنتخب القطري يوم بعد غدٍ (الثلاثاء) لتأكيد تأهله.

وشهد استاد جاسم بن حمد حضوراً جماهيرياً إماراتياً غفيراً، حيث توافدت أعداد كبيرة من مشجعي «الأبيض»، حاملين الأعلام ومردّدين الأهازيج التي أضفت أجواءً حماسية مميزة على المدرجات. كما حرص عدد من زوجات اللاعبين وذويهم على التواجد لتشجيعهم عن قرب.

وبدأت المباراة بطريقة مفاجئة للمنتخب الإماراتي، بعدما تقدّم المنتخب العُماني بهدف مبكر، إثر ارتداد تسديدة أمجد الحارثي من قدم المدافع كوامي كانيدو داخل الشباك في الدقيقة 12، لتنتهي بذلك أحداث الشوط الأول بتقدم عُمان.

وفي الشوط الثاني، نجح «الأبيض» في إدراك التعادل، بعد كرة عرضية من علي صالح قابلها ميلوني برأسه داخل الشباك في الدقيقة 76. ولم يمضِ وقت طويل حتى أضاف كايو لوكاس هدف الفوز من تسديدة خدعت الحارس العُماني، واستقرت على يسراه في الدقيقة 83.

وشهدت بداية اللقاء تفوقاً واضحاً للمنتخب العُماني، وكاد المخضرم عصام الصبحي أن يفتتح التسجيل بعد مرور خمس دقائق، بعد انفراده بالمرمى إثر خطأ دفاعي من كارلوس بيمنتا، إلا أن تدخل ماجد حسن حال دون ذلك، وأبعد الكرة إلى ركنية.

وحاول المنتخب الإماراتي الرد بعد الهدف العُماني، حيث جاء أول التهديدات في الدقيقة 22 من تسديدة خيمينيز إثر تمريرة كايو لوكاس، لكن الحارس إبراهيم المخيني تصدّى لها وحوّل الكرة إلى ركنية لم يستفد منها منتخب الإمارات. كما حاول خيمينيز مجدداً بتسديدة قوية مرت بمحاذاة القائم الأيسر، إلا أن الدفاع العُماني وتصديات المخيني حالت دون تسجيل الهدف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، كثّف المنتخب الإماراتي هجماته، وكاد كايو لوكاس أن يعادل النتيجة بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، إلا أن الدفاع العُماني أبعد الكرة إلى ركنية. كما برز البديل عبدالله حارب في أكثر من محاولة، كان أبرزها انطلاقته من الجهة اليسرى وتسديد الكرة من على مشارف منطقة الجزاء لتستقر بين يدي الحارس.

ولم يهنأ المنتخب الوطني بقرار حكم الساحة، الأسترالي علي رضا، باحتساب ضربة جزاء بعد تعرض علي صالح للسقوط داخل الصندوق، حيث استُدعِي الحكم من غرفة (الفار) لإعادة مشاهدة اللقطة، وتم إلغاء قرار ضربة الجزاء.

وفي الدقائق الأخيرة، تألق حارس المنتخب، خالد عيسى، بتصديه الرائع لتسديدة عبدالرحمن المشيفري، حافظ من خلالها على التعادل قبل أن يسجل كايو لوكاس هدف التقدم. ولم يتوقف تألق خالد عيسى عند هذا الحد، إذ أبعد تسديدة قوية من محمد الغافري إلى ركنية، ليحافظ على أفضلية الأبيض على مستوى النتيجة.

ماجد حسن: حققنا فوزاً مستحقاً

أكّد لاعب خط وسط المنتخب الوطني، ماجد حسن، أن أداء الأبيض في بداية مواجهة عُمان لم يكن بالمستوى المطلوب.

وقال حسن في تصريحات صحافية: «دخلنا المباراة بصورة لم تكن جيدة، ربما يعود السبب لقلة خبرة بعض اللاعبين، حيث خاض عدد منهم مباراته الأولى على الصعيد الدولي».

وأضاف: «مع مرور الوقت وتخفيف الضغوط، استطعنا الدخول في أجواء اللقاء، وقدمنا مستوى مميزاً في الشوط الثاني، وخرجنا بفوز مستحق».

الجنيبي: دعم الجماهير وراء الفوز على عُمان

وجّه نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس رابطة المحترفين، عبدالله ناصر الجنيبي، شكراً خاصاً للجماهير الإماراتية التي زحفت إلى الدوحة لدعم منتخبنا الوطني أمام عُمان.

وقال الجنيبي في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»: «جماهيرنا قدّمت ملحمة وطنية أكثر من رائعة في استاد جاسم بن حمد، ولولا دعمهم المتواصل طوال الدقائق الـ90 ومن قبل المباراة، لما كان للأبيض هذا التألق في عبور محطة عُمان المهمة وإنعاش آمالنا في التأهل لكأس العالم».

وأضاف: «حتى الآن قطعنا خطوة نحو كأس العالم، ولايزال أمامنا خطوة مهمة أمام قطر. لابد أن نخرج في المباراة المقبلة أمام قطر بنتيجة إيجابية ليتأكد وصولنا إلى المونديال. نحن نثق باللاعبين والجهاز الفني لتحقيق حلم الوطن».

خالد عيسى: قطعنا خطوة مهمة

عبّر حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم، خالد عيسى، عن سعادته البالغة للفوز الذي خرج به الأبيض أمام عُمان بنتيجة، 2-1، واقترابه خطوة كبيرة نحو بلوغ نهائيات كأس العالم.

وقال عيسى: «قدمنا مباراة رائعة أمام عُمان، كنا نؤمن بأنفسنا على الرغم من خسارة النتيجة في الشوط الأول، لكن الفريق استطاع أن يعود بقوة في الشوط الثاني. جميع اللاعبين كانوا على قلب رجل واحد، ومقتنعين بالعودة وحصد النقاط الثلاث».

وأضاف في تصريحات صحافية: «نجحنا في عبور محطة مهمة أمام عُمان، لكن تبقى المحطة الأهم أمام قطر، لابد أن نستعد لها من اليوم، ونتفادى الأخطاء التي وقعنا فيها أمام عُمان، لا يجب نعيش على نشوة الانتصار، حتى لا يتأثر عطاؤنا في تلك المباراة المصيرية». وختم حارس مرمى المنتخب تصريحاته، قائلاً: «كل اللاعبين لديهم حلم مشترك بأن نكون موجودين في كأس العالم، وهذا الحلم يدفعنا إلى العمل بكل جدية وتركيز أمام قطر».

الحارثي: سيناريو الخسارة من منتخب الإمارات مؤلم

أكّد مدافع المنتخب العُماني أمجد الحارثي، أن الخسارة من الإمارات بالسيناريو الذي انتهت عليه المباراة كان مؤلماً للغاية.

وقال مدافع المنتخب العُماني في تصريحات صحافية عقب المباراة: «بالطبع الخسارة مؤلمة، ولكن كرة القدم هكذا، أحياناً تسير الأمور كما نريد وأحياناً لا، نحن كلاعبين بذلنا قصارى جهدنا على أرض الملعب، وكل مباراة تجربة نتعلم منها».

وأضاف: «المباراة انتهت، وما علينا الآن سوى التحضير للقادم، سنستفيد من الأخطاء ونعمل معاً لتقديم أفضل أداء في المستقبل».