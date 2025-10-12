مشجع مواطن شاهد على إنجاز «مونديال 90» يرافق المنتخب في 40 بطولة

أكّد المشجع الإماراتي حسن أبوعلي، أنه يحلم باستعادة ذكريات مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم إيطاليا 1990، بتأهل «الأبيض» للمرة الثانية في تاريخه وذهابه إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، مبيناً أنه رافق المنتخب في أكثر من 40 بطولة داخل الدولة وخارجها.

وقال أبوعلي لـ«الإمارات اليوم» إنه وصل إلى الدوحة الخميس الماضي لمؤازرة «الأبيض» في مباراته مع عُمان أمس، من أجل الاستعداد لهذه المرحلة التاريخية في مسيرة المنتخب الوطني، موضحاً: «نعيش لحظات استثنائية نفتقدها منذ فترة طويلة، وهي خوض (الأبيض) لهذه المرحلة الحاسمة، خصوصاً أنه سيلعب مباراتين فقط أمام كل من عمان وقطر، وتصبح أبواب المشاركة في المونديال مفتوحة أمامه مجدداً».

وأضاف: «أنتظر هذا الحلم منذ فترة طويلة، حيث إنني كنت شاهداً على تأهل المنتخب الوطني إلى مونديال 1990، وأرتبط بذكريات رائعة مع هذا الجيل الذهبي، وأبرز اللاعبين الأقرب إلى قلبي مثل عدنان الطلياني وفهد خميس والعديد من اللاعبين التاريخيين الذين سجلوا أسماءهم في تاريخ كرة الإمارات».

وتابع: «رغم أنني سافرت خلف المنتخب في العديد من البطولات خارج الدولة، كما أنني دائماً ما أكون موجوداً في الملعب عندما يلعب الفريق داخل الدولة، ولكن التأهل إلى كأس العالم له أهمية خاصة وذكريات لا يمكن نسيانها، لذلك يمثل ملحق تصفيات مونديال 2026 بالنسبة لي حدثاً لم يكن من الممكن أن أتجاهله، ومنذ إجراء القرعة قد أعددت نفسي أنا وشقيقي لحضور المباراتين».

وشدد أبوعلي على أن المنتخب الوطني يضم مجموعة من اللاعبين القادرين على تحقيق حلم جمهور الإمارات بالتأهل إلى كأس العالم، لافتاً إلى أن الجمهور من جانبه لم يقصر بعدما سافر بأعداد كبيرة جداً إلى العاصمة القطرية الدوحة لدعم اللاعبين وتحفيزهم على تحقيق الفوز في المباراتين.

يُذكر أن مدرجات استاد جاسم بن حمد في نادي السد القطري، أمس، شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً من عشاق «الأبيض» إذ وُجد الجمهور أمام بوابات الملعب قبل أربع ساعات من بدء اللقاء، بينما تفوق بشكل لافت على نظيره العماني من ناحية العدد، إذ اكتملت المقاعد المخصصة لجمهور منتخب الإمارات بأكملها، كما أن أعداداً كبيرة أبدت رغبتها في الحصول على تذاكر مباراة الفريق المقبلة أمام قطر بعد غدٍ، في اللقاء الحاسم لتحديد هوية الفريق المتأهل إلى كأس العالم 2026.