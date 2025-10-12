مباريات اليـوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

تصفيات كأس العالم - أوروبا

سان مارينو - قبرص 17:00

هولندا - فنلندا 20:00

إسكتلندا - بيلاروسيا 20:00

جزر الفارو - التشيك 20:00

رومانيا - النمسا 22:45

ليتوانيا - بولندا 22:45

الدنمارك - اليونان 22:45

كرواتيا - جبل طارق 22:45

تصفيات كأس العالم - إفريقيا

زامبيا - النيجر 17:00

تشاد - إفريقيا الوسطي 20:00

غانا - جزر القمر 23:00

مالي - مدغشقر 23:00

مصر - غينيا بيساو 23:00

بوركينا فاسو - إثيوبيا 23:00

جيبوتي - سيراليون 23:00

