مباريات اليـوم
تصفيات كأس العالم - أوروبا
سان مارينو - قبرص 17:00
هولندا - فنلندا 20:00
إسكتلندا - بيلاروسيا 20:00
جزر الفارو - التشيك 20:00
رومانيا - النمسا 22:45
ليتوانيا - بولندا 22:45
الدنمارك - اليونان 22:45
كرواتيا - جبل طارق 22:45
تصفيات كأس العالم - إفريقيا
زامبيا - النيجر 17:00
تشاد - إفريقيا الوسطي 20:00
غانا - جزر القمر 23:00
مالي - مدغشقر 23:00
مصر - غينيا بيساو 23:00
بوركينا فاسو - إثيوبيا 23:00
جيبوتي - سيراليون 23:00
