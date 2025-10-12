لاعب عُمان أمجد الحارثي: سيناريو الخسارة من منتخب الإمارات «مؤلم»

أكد مدافع المنتخب العماني أمجد الحارثي أن سيناريو الخسارة أمام المنتخب الإماراتي كان مؤلماً للغاية في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وحقق منتخب الإمارات فوزا دراماتيكا متأخرا على عمان 2-1 السبت، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة في منافسات المجموعة الأولى لتصفيات الدور الرابع (الملحق) الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وقال مدافع المنتخب العماني في تصريحات صحافية عقب المباراة: «الخسارة مؤلمة، ولكن كرة القدم هكذا، أحيانًا تسير الأمور كما نريد وأحيانًا لا، نحن كلاعبين بذلنا قصارى جهدنا على أرض الملعب، وكل مباراة تجربة نتعلم منها».

وأضاف: «المباراة انتهت، وما علينا الآن سوى التحضير للمقبل، سنستفيد من الأخطاء ونعمل معًا لتقديم أفضل أداء في المستقبل».