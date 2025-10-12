خالد عيسى بعد فوز الإمارات على عُمان: المحطة الأهم أمام قطر

عبّر حارس مرمى منتخب الإمارات لكرة القدم خالد عيسى، عن سعادته البالغة بفوز "الأبيض" على عمان بنتيجة 2-1، واقترابه خطوة كبيرة نحو بلوغ نهائيات كأس العالم 2026.

وقال خالد عيسى تصريحات صحافية: "قدمنا مباراة رائعة أمام عمان، كنا نؤمن بأنفسنا على الرغم من خسارة النتيجة في الشوط الأول، لكن الفريق استطاع أن يعود بقوة في الشوط الثاني، جميع اللاعبين كانوا على قلب رجل واحد، ومقتنعين بالعودة وحصد النقاط الثلاث".

وأضاف: "نجحنا في عبور محطة مهمة أمام عمان، لكن تبقى المحطة الأهم أمام قطر، لابد أن نستعد لها من اليوم، ونتفادى الأخطاء التي وقعنا فيها أمام عُمان، لا يجب نعيش على نشوة الانتصار، حتى لا تؤثر على عطاءنا في تلك المباراة المصيرية".

وختم حارس مرمى المنتخب: "كل اللاعبين لديهم حلم مشترك بأن نكون متواجدين في كأس العالم، وهذا الحلم يدفعنا للعمل بكل جدية وتركيز أمام قطر".