5 ميداليات جديدة لـ «درّاجات الإمارات» في البطولة العربية بالعراق

واصل منتخب الإمارات للدرّاجات تألقه في البطولة العربية للطريق المقامة في محافظة السليمانية بالعراق، بعدما أضاف خمس ميداليات إلى رصيده، بواقع ثلاث ذهبيات وفضية وبرونزية، ليرتفع إجمالي حصيلة الإمارات في البطولة إلى 13 ميدالية ملونة، منها تسع ذهبيات وفضية واحدة وثلاث برونزيات.

وأهدى فلاح النعيمي الإمارات ذهبية سباق ضد الساعة فردي للناشئين، فيما نال زميله سلطان الحمادي الميدالية البرونزية، كما توّج عبدالعزيز الهاجري بلقب بطل العرب تحت 23 سنة بعد فوزه بذهبية سباق ضد الساعة فردي، في حين ظفر عبدالله جاسم بذهبية سباق الكبار ضد الساعة فردي، وحلّ زميله راشد البلوشي وصيفاً محققاً الميدالية الفضية.

وشهد السباقات وقام بتتويج الفائزين، رئيس الاتحاد العربي للدرّاجات الدكتور ياسر الدوخي، الذي أشاد بالمستوى الفني المتميز للمنتخبات المشاركة، وبالأداء اللافت لدرّاجي الإمارات الذين واصلوا تحقيق الإنجازات في البطولة العربية.

وقال ياسر الدوخي في تصريح صحافي: «إن الإنجازات المتواصلة التي يحققها درّاجو الإمارات تؤكد المكانة الرائدة التي وصلت إليها رياضة الدراجات في الدولة، وتعكس حجم الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الإمارات للدراجات في إعداد جيل قوي من الأبطال القادرين على المنافسة القارية والعربية والدولية. نفتخر بهذا الجيل وننتظر المزيد من النجاحات في الأيام المقبلة».

