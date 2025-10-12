آية السجواني لاعبة وحكمة ومدربة.. مواطنة تبدع «تحت الصفر» 

أكدت لاعبة منتخب الإمارات لهوكي الجليد آية السجواني، أن رياضة هوكي الجليد فريدة من نوعها، إذ تتميز بالسرعات العالية جداً، لذلك يُطلق عليها لقب أسرع لعبة على وجه الأرض، مبينة أنها رغم ممارستها للعديد من الرياضات، فإن هوكي الجليد خطفت قلبها من بين خمس رياضات، مبينة أنها تقضي عدداً كبيراً من الساعات في يومها في درجات حرارة «تحت الصفر».

وقالت آية السجواني لـ«الإمارات اليوم» إنها تمارس رياضة هوكي الجليد منذ تسع سنوات، موضحة: «لعبت العديد من الرياضات، هي: الجمباز والباليه وسلاح الشيش وكرة القدم وألعاب القوى، لكن هوكي الجليد خطفت قلبي، وأصبحت رياضتي المفضلة، حيث ألعب حالياً في صفوف فريق ستورمز أبوظبي للسيدات لهوكي الجليد بنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، كما ألعب مع المنتخب الوطني لهوكي الجليد».

وأضافت: «تخرجت أخيراً في جامعة زايد في تخصص علوم تصميم الوسائط المتعددة، ورغم أنني أسعى إلى العمل في مجال تخصصي، فإنني أرغب في الوقت نفسه في الاستمرار في رياضة هوكي الجليد».

وتابعت: «أصبحت أعمل في مجال التحكيم إلى جانب كوني لاعبة، بينما بسبب الإصابة تمت الاستعانة بي لأصبح مساعدة للمدرب، وهو المجال الذي أحببته أيضاً، إذ أرغب في أن أصبح مدربة مستقبلاً». وأشارت إلى أن التحكيم ساعدها على التطور بشكل كبير أثناء المباريات من خلال تجنب ارتكاب الأخطاء وأبرزها ركلات الجزاء.

وتحدثت آية السجواني عن أبرز مميزات رياضة هوكي الجليد، وقالت: «تتميز بالتمرير السريع، والتحكم في العصا، ومهارات التخطيط الفني، وعلى الرغم من أن هذه الرياضة غريبة عن طبيعة دولتنا الصحراوية، فإننا استطعنا التميز فيها واحترافها».

وأوضحت، رداً على سؤال حول التحديات التي واجهتها: «لاشك في أن كل رياضي يواجه تحديات عدة، أما أكبر تحدٍ بالنسبة لي فكان التوتر والضغط النفسي قبل البطولات الدولية، نتيجة رغبتي الشديدة في رفع راية بلادي وتشريف اسم الدولة، وبالتعاون مع اللاعبات والجهاز الفني والإداري، نحول هذا الضغط إلى طاقة إنجاز وعطاء».

وحول مدى مناسبة رياضة هوكي الجليد للفتيات، قالت: «بالطبع تناسب هذه الرياضة الجميع، وأنا مثال حي على أنها مناسبة لأي فتاة، ففي بداياتي لم أكن أمتلك بنية جسدية قوية، وبالعزيمة والإصرار أصبحت لياقتي البدنية صحية جداً»، مضيفة: «لا يمكن إغفال دور التخطيط الاستراتيجي والحضور الذهني، فهما عنصران مهمان جداً لنجاح اللاعبين».

ولفتت إلى ما تعلمته من اللعبة، قائلة: «تعلمت اللعب بروح الفريق، واحترام المنافس، وتقبل الفوز والخسارة بروح رياضية، كما زادت ثقتي بنفسي واكتسبت مهارات التركيز والتوازن، بجانب الصبر وتحمل المسؤولية وفن إدارة الوقت، خاصة أنني بدأت في عمر صغير، وتمكنت من ترتيب الأولويات والموازنة بين الدراسة والرياضة والحياة العائلية».

أما بالنسبة إلى أبرز المواقف الطريفة، فقالت: «في إحدى المباريات كنت ألعب بحماسة شديدة، وخلال اللعب زادت سرعتي في الوقت الذي أردت فيه تمرير القرص بقوة، وفجأة وجدت نفسي في وضعية الطيران على الجليد».

وعن أحلامها المستقبلية، قالت: «أحلم بالمشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم، ورفع علم الإمارات في المحافل الدولية، وأن أكون من الإماراتيات اللاتي يحققن إنجازات كبيرة في مجالات صعبة ودقيقة، وهذا حلمي الأكبر الذي أسعى لتحقيقه بمواصلة التطور البدني والنفسي والاستراتيجي».

واختتمت تصريحاتها متحدثة عن نجاح المرأة الإماراتية، قائلة: «أنظر إلى نجاح المرأة الإماراتية بكل فخر واعتزاز، وكلي ثقة بأن المرأة في مجتمعنا، وبما تحظى به من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، ستكون دوماً قدوة تحتذيها الأجيال، وصاحبة المبادرة في صناعة آفاق التقدم والازدهار».

