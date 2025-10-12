«فيكتوري تيم» يتألق في «السرعة» و«التصفيات» بجولة «زينزهو»

شهد يوم أمس، تألق فريق فيكتوري في سباقي السرعة وتصفيات التأهل قبل خوض السباق الرئيس المقرر اليوم في الجولة الثالثة لبطولة العالم «فورمولا1» للزوارق السريعة، التي تُقام في مدينة زينزهو الصينية بمشاركة أقوى الفرق الدولية.

ووفقاً لبيان صحافي صادر من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، فقد نجح أليك ويكستروم على متن زورق الفيكتوري 3، في الحصول على المركز الأول في سباق السرعة «السبرينت» الثاني، الذي أقيم أمس، متقدماً على راستي وايت متسابق فريق الشارقة الذي جاء ثانياً، وبيتر مورين من فريق الصين الذي جاء بالمركز الثالث، فيما حلّ شون تورنتي على متن زورق الفيكتوري 4، بالمركز الثاني في سباق السرعة «السبرينت» الأول، خلف السويدي جوناس أنديرسون من فريق السويد، كما جاء بالمركز الثالث جرانت تراسك من فريق السويد بالمركز الثالث.

وفي ضوء هذه النتائج، تقدّم أنديرسون إلى الصدارة برصيد 50 نقطة مستفيداً من حصوله على 10 نقاط في سباق السرعة الأول، وحل ويكستروم في المركز الثاني بالشراكة مع راستي وايت برصيد 46 نقطة لكل متسابق، بعدما حصل ويكستروم على 10 نقاط في سباق السرعة الثاني، ونال وايت تسع نقاط في السباق نفسه، ويتواجد تورونتي بالمركز الرابع حالياً برصيد 44 نقطة، بحصوله على النقاط التسع في سباق السرعة الأول.

وستكون المنافسة مفتوحة وقوية في السباق الرئيس الذي يُقام اليوم، وذلك في ضوء نتائج التصفيات، التي أسفرت عن توزيع المتسابقين على خط الانطلاقة، بتواجد جوناس أنديرسون من فريق السويد بالمركز الأول، وحضور قوي لثنائي الفيكتوري تيم مع انطلاق أليكس ويكستروم من المركز الثاني، وشون تورونتي من المركز الرابع، وبينهما ستيفان أراند من فريق الشارقة بالمركز الثالث، فيما يتواجد جرانت تراسك من فريق السويد بالمركز الخامس، وراستي وايت بالمركز السادس، فيما ينطلق إريك ستارك من فريق أبوظبي من المركز العاشر.

من جانبه، أكد مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أحمد السميطي، أن فريق فيكتوري قادم بقوة في الجولة الثالثة، وهو ما تعكسه النتائج التي حققها في سباقي السرعة والتصفيات التأهيلية، وقال: «المنافسة على المراكز الأولى في هذه السباقات الرسمية ترفع من وتيرة الجاهزية والرغبة في التفوق في السباق الرئيس، ما بين طموح تحقيق الفوز والتواجد على منصة التتويج، ونتطلع لمواصلة البناء على هذا الزخم بالتحضيرات الفنية للقوارب والذهنية للمتسابقين، لتحقيق أفضل النتائج والبقاء في دائرة المنافسة على ألقاب الموسم».