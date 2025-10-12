لاعبون: بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو خير إعداد لـ «أبوظبي للمحترفين»

أكد عدد من لاعبي ولاعبات الجوجيتسو المشاركين في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي تستضيفها صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي وتختتم منافسات موسمها الثاني اليوم (الأحد)، أن البطولة تُعد محطة مهمة في مسيرتهم الرياضية، واستعداداً مثالياً لخوض غمار بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو الشهر المقبل.

وأوضح اللاعبون في تصريحات لهم أن البطولة بما شهدته من تنافس قوي ومشاركة واسعة على مدار جولات الموسم، أسهمت بشكل كبير في رفع جاهزيتهم الفنية والبدنية، ومنحتهم فرصة مثالية لاكتساب الخبرة وتحقيق نتائج متميزة تسهم في تحسين تصنيفهم الدولي.

من جانبه، قال اللاعب راشد أحمد المرزوقي من أكاديمية «M.O.D» الذي حلّ في المركز الثاني في منافسات وزنه، إنه استفاد كثيراً من خوض منافسات البطولة بجميع جولاتها، مؤكداً أن تجربته هذا الموسم كانت غنية بالتحديات والمكاسب، وهو ما منحه دفعة قوية للاستعداد بثقة وطموح لخوض بطولة العالم المقبلة.

بدوره، عبّر لاعب نادي الجزيرة ناصر المرزوقي، عن سعادته بالتواجد على منصة التتويج، مشيداً بالتجربة التي وصفها بالمتميزة على الصعيدين الفني والتنظيمي، وأعرب عن شكره لمدربه على دعمه المتواصل، وأكد عزمه المشاركة في بطولة العالم المقبلة والانتقال إلى الحزام الأزرق. وأكّد اللاعب وليد السويدي، صاحب المركز الثالث في منافسات وزن 94 كغم، أن البطولة كانت من أصعب المحطات التي خاضها خلال الموسم، مشيراً إلى أنها منحته الثقة الكافية والخبرة اللازمة، وقال إنه يستعد حالياً للمشاركة في بطولة العالم المقبلة بطموحات كبيرة. من جانبها، أعربت لاعبة فريق «كوماندو جروب» حاملة الحزام البنفسجي شهد خالد، عن فخرها بالوصول إلى المرحلة الختامية من البطولة، مشيرة إلى أن الجولات المختلفة شكّلت تحدياً حقيقياً في ظل المنافسة القوية على حصد النقاط التصنيفية.

فيما أكدت اللاعبة خلود البلوشي من نادي العين، الحاصلة على المركز الثالث في وزن 70 كغم، أن المنافسة كانت قوية للغاية، خصوصاً مع مشاركة لاعبات من الحزامين البنفسجي والأزرق، لكنها تمكنت من تحقيق نتيجة إيجابية تعزّز من جاهزيتها لخوض بطولة العالم بثقة.

وأكّدت اللاعبة شوق محمد البلوشي المشاركة في الفئة ذاتها أن البطولة مثّلت فرصة مثالية لصقل مهاراتها الفنية والبدنية عبر الجولات المتعددة للموسم، مشيدة بالتنظيم المتميز وقوة المستوى الفني لجميع المشاركين.