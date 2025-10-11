كوزمين يُفضل عناصر الخبرة في تشكيلة منتخب الإمارات أمام عُمان.. بطريقة 4-3-3

أعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الروماني أولاريو كوزمين، التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها «الأبيض» مواجهته الحاسمة أمام نظيره العُماني، والمقررة عند الساعة التاسعة والربع من مساء اليوم على استاد حمد بن جاسم في الدوحة، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

واختار كوزمين مجموعة يغلب عليها طابع الخبرة والاستقرار، في إشارة واضحة إلى رغبته بالاعتماد على العناصر التي تمتلك القدرة على التعامل مع ضغط المباريات الكبرى، والتمسك بحلم الوصول إلى المونديال.

وجاءت تشكيلة المنتخب على النحو التالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: ميلوني، لوكاس بيمنتا، كوامي، وروبن فيليب.

خط الوسط: ماجد حسن، عبد الله رمضان، وخيمينيز.

الهجوم: يحيى الغساني، كايو لوكاس، وفابيو ليما.

ووفقاً لطريقة اللعب التي اعتمدها المدرب، سيخوض المنتخب المباراة بخطة 4-3-3، التي تمنحه توازناً بين الدفاع والهجوم، وتتيح له التحول السريع من الحالة الدفاعية إلى الهجومية، مع الاعتماد على مهارة السرعة والاختراق عبر الأطراف.

ويأمل الجهاز الفني أن تسهم خبرة اللاعبين الدوليين في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب العُماني، الذي يدخل المواجهة بدوره بطموحات كبيرة، ما يجعل اللقاء بمثابة اختبار حقيقي لقدرة «الأبيض» على فرض أسلوبه ومواصلة المشوار نحو المونديال.