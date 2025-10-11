بث مباشر.. مباراة الإمارات وعمان في ملحق كأس العالم 2026

الشوط الأول

- انطلاق صافرة الحكم الأسترالي علي رضا فغاني.

- منتخب الإمارات يلعب بطريقة 4-3-3 للحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم.

- خطأ فادح من عبدالله رمضان في منتصف الميدان.. فقد الكرة لمصلحة المهاجم عصام الصبحي لكن تدخل ماجد حسن منع هدف محقق لعمان.

- أفضلية عمانية بحكم حساسية خوض المباراة الأولى أمام قطر.. والتوتر يسود لاعبي المنتخب الإماراتي.

- عمان تتقدم بهدف من نيران صديقة عبر مدافع منتخب الإمارات كوامي كويدو في الدقيقة (12).

شوف الهدف |

بالخطأ في مرماه .. كوامي كويدو يسجل في مرماه ليتقدم منتخب عمان 1-0 على الإمارات .. الدقيقة 12#الإمارات_عُمان #تصفيات_كأس_العالم2026 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/4KaJoLHU3M — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 11, 2025

- أول ردة فعل لمنتخب الإمارات بجملة تكتيكية بين ليما وعبدالله رمضان لكن دفاع عمان أبعد خطورة الهجمة قبل وصول الكرة إلى كايو لوكاس.

- لاعب الإمارات نيكولاس خيمينيز يتوغل في عمق المنطقة العمانية ويسدد كرة مرت بجوار القائم (31).

- تغيير اضطراري في صفوف المنتخب الإماراتي بخروج يحيى الغساني بداعي الإصابة ودخول علي صالح (37).

- أخطاء دفاعية متكررة من لاعبي الإمارات تسببت بحرج كبير للحارس خالد عيسى.

- نهاية الشوط الأول بتقدم عمان 1-0.

الشوط الثاني

- أجرى مدرب الإمارات أولاريو كوزمين 3 تبديلات مع بداية الشوط الثاني بإشراك حارب عبدالله وكايو كانيدو ويحيى نادر مكان عبدالله رمضان وفابيو ليما وماجد حسن.

- تحسن ملحوظ للأبيض الإماراتي بضغط هجومي وتهديد للمرمى العماني بأكثر من فرصة عن طريق حارب عبدالله ويحيى نادر وعلي صالح تصدى لها الحارس ابراهيم الخميني.

- هجمات إماراتية متكررة على المرمى العماني أخطرها من حارب عبدلله لكنه فضّل التسديد على التمرير فضاعت الفرصة.

- حارب عبدالله يطلق كرة قوية من الجهة اليمنى مرت بجوار القائم العماني.

- الحكم الأسترالي علي رضا فغاني يحتسب ضربة جزاء لمصلحة الإمارات إثر عرقلة علي صالح داخل منطقة الجزاء ثم عاد لإلغائها بعد العودة إلى تقنية الفيديو (الفار).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القنوات الناقلة

beIN Sports HD 1

Alkass 5 HD

تشكيلة المنتخبين