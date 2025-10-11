اتحاد الكرة يدعو جماهير الأبيض في الدوحة لمتابعة مواجهة عُمان عبر الشاشات العملاقة

وجّه اتحاد الإمارات لكرة القدم دعوة إلى جماهير المنتخب الوطني المتواجدة في الدوحة، لحضور ومتابعة مباراة الأبيض أمام منتخب عُمان عبر الشاشات العملاقة التي خُصصت لهم مجاناً في قاعة جوانا بفندق راديسون بلو وقاعة المجلس بفندق الشيراتون.

ويأتي ذلك بعد نفاد التذاكر المخصصة للجماهير الإماراتية، في إطار حرص الاتحاد على توفير أجواء مثالية ومريحة لمساندة المنتخب، حيث سيبدأ استقبال الجماهير اعتباراً من الساعة 6:15 مساءً