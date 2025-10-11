«زوارق الإمارات» تتصدر التجارب الحرة في مونديال الفورمولا 1

أنهت زوارق الإمارات التجارب الحرة استعداداً للجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة، التي تستضيفها مدينة زينزهو الصينية، بمشاركة نخبة من أبرز المتسابقين العالميين، وسط مؤشرات إيجابية تعزز جاهزية الفرق الإماراتية قبل انطلاق المنافسات الرسمية اليوم بسباق السرعة.

وشهدت التجارب الحرة التي أقيمت اليوم، تألقاً لافتاً لزوارق الإمارات، حيث تصدر «راستي وايت» من فريق الشارقة الترتيب العام للاختبار الحر الثالث بزمن قدره 45.753 ثانية، فيما حل فريق الفيكتوري في المركزين الثاني والثالث عن طريق المتسابقين شون تورنتي على متن الزورق «فيكتوري 4» بزمن 45.848 ثانية، وأليك ويكستروم على متن «فيكتوري 3» بزمن 46.004 ثانية.

وجاءت النتائج امتداداً للأداء التصاعدي للفرق الإماراتية في التجارب السابقة، حيث تصدر راستي وايت أيضاً الاختبار الحر الثاني، تلاه ويكستروم في المركز الثاني وتورنتي ثالثاً، بينما جاء إريك ستارك رابعاً على متن زورق «أبوظبي 6»، بعد أن كان ثانياً في الاختبار الأول الذي شهد حلول وايت ثانياً والزورق السويدي ثالثاً.

ومن المقرر أن تنطلق غداً منافسات سباق السرعة «السبرينت»، الذي يُعد حاسماً في تحديد مواقع الانطلاق للسباق الرئيس يوم الأحد، إضافة إلى أهميته في حساب النقاط ضمن الترتيب العام للمتسابقين والفرق في الموسم الحالي.

ويتصدر فريق الفيكتوري الترتيب العام لبطولة العالم برصيد 71 نقطة، يليه فريق الشارقة بـ69 نقطة، ثم فريق السويد بـ64 نقطة، فيما يحتل فريق أبوظبي المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

من جهته، أعرب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد عبدالله حارب، عن ثقته بقدرة فريق الفيكتوري على مواصلة الأداء القوي خلال المنافسات الرسمية، مؤكداً أن التجارب الحرة أبرزت جاهزية المتسابقين شون تورنتي وأليك ويكستروم، إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الفني.

وقال «نأمل أن يواصل المتسابقون الأداء ذاته في سباق السرعة والسباق الرئيس، للحفاظ على موقع الفريق في صدارة الترتيب والمنافسة على ألقاب الموسم في فئتي الفردي والفرق».

