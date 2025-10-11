بزمنٍ قياسي.. «بيكفوردز فولي» بطل «كورنواليس ستيكس» البريطاني

ظفر المهر «بيكفوردز فولي» بشعار فريق «غودولفين» العالمي، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بلقب سباق «كورنواليس ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب3» لمسافة 1000 متر عشبي، الذي جرى أمس، في افتتاح مهرجان «دبي فيوتشرز شامبيونز»، المقام على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق.

وقاد الفارس وليام بيوك، المهر «بيكفوردز فولي» وقطع المسار بزمن قياسي جديد بلغ 57 ثانية و51 جزءاً من الثانية، محطماً الزمن السابق بنحو 0.49 جزء من الثانية.

وجاء انتصار «بيكفوردز فولي» بعد أداءٍ قوي خاصة في الـ200 متر الأخيرة، التي أظهر خلالها مهر السنتين قدراته الاندفاعية، بقطعه خط النهاية بفارق «الأنف» عن صاحب المركز الثاني المهر الإيرلندي «بروكسل»، بإشراف المدرب الخبير إيدين أوبراين، وقيادة الفارس كريستوف سوميلون، فيما ذهب المركز الثالث لمصلحة المهر «أسبكت آيلاند»، بإشراف المدرب جيمس أوين وقيادة الفارس بات غوسغراف.