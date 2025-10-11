سباق غناضة للمحامل الشراعية من نصيب «شاهين»

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، نظّم نادي أبوظبي للرياضات البحرية أمس، سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ضمن برنامج السباقات التراثية والتقليدية، وفاز المحمل «شاهين 57» لمالكه حمدان سعيد جابر الحربي بقيادة النوخذة خليفة عابد ثاني سيف المري بالمركز الأول، بعد منافسة قوية حسمت في المرحلة الأخيرة من السباق.

وحل في المركز الثاني «نمران 211» لمالكه النوخذة عبدالله محمد جمعة المرزوقي، وحل في المركز الثالث «غازي 103» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بقيادة النوخذة أحمد سعيد سالم الرميثي.

شهد السباق مشاركة أكثر 90 محملاً أبحرت من نقطة البداية لمسافة 30 ميلاً بحرياً، باتجاه خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية بكورنيش العاصمة، وسط متابعة من جماهير غفيرة من على الشاطئ.

وجاءت الانطلاقة سريعة في المرحلة الأولى، وساعدت قوة الرياح على اندفاع المحامل لتنتشر فوق المياه بانسيابية بعد أن اختار كل نوخذة المسار المناسب للتكتيك والخطة التي وضعها كل نوخذة للمحمل الذي يقوده بين العالي والوسط والهابط، حيث وصلت محامل الصدارة إلى خط النهاية في ساعة و35 دقيقة.

ورصدت اللجنة المنظِّمة للسباق جوائز مالية قيِّمة بلغت مجموعها 4.238.000 درهم، تُوزَّع حتى المركز الـ90، إلى جانب 3 سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، تشجيعاً للمُلاك والنواخذة والبحّارة على مواصلة المشاركة، والإسهام في نقل تراث الأجداد والآباء للأجيال من شجاعة في ارتياد البحر، ودعم جهود الحفاظ على التراث البحري الإماراتي الأصيل الذي يشكل جزءاً مهماً من تاريخ الإمارات والهوية الوطنية.

وعبر نواخذة المراكز الثلاثة الأولى عن سعادتهم بالإنجاز الذي حققوه بالصعود إلى منصة التتويج، مشيرين إلى قوة السباق، ومشيدين بالتنظيم المميز للحدث.