8 ميداليات إماراتية في البطولة العربية للدراجات

أضاف منتخبا الإمارات للدراجات الهوائية للكبار والناشئين، ميداليتين ذهبيتين جديدتين في منافسات البطولة العربية لدراجة الطريق المقامة حالياً في مدينة السليمانية بالعراق، ليرفع الرصيد إلى ثماني ميداليات بواقع ست ذهبيات، وبرونزيتين.

وكان منتخب الشباب قد افتتح المشاركة الإماراتية بتحقيق ست ميداليات بواقع أربع ذهبيات وبرونزيتين في السباقات الفردية وسباقات ضد الساعة، قبل أن ينجح منتخبا الكبار والناشئين في تعزيز الحصيلة أمس، إذ أحرز منتخب الكبار المكون من أحمد يوسف منصوري، وعبدالله جاسم العلي، وعبدالعزيز المنصوري، وراشد البلوشي الميدالية الذهبية بعد تألق طوال مسافة السباق التي بلغت 48 كلم، متفوقين على منتخبي العراق وسورية اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

كما واصل منتخب الناشئين تألقه بإحراز الميدالية الذهبية الثانية للإمارات اليوم أيضاً، في السباق الذي امتد لمسافة 28 كلم، متقدماً على منتخبي البحرين وقطر.

وتستمر منافسات البطولة حتى 13 أكتوبر الجاري بمشاركة تسعة منتخبات.