فابيو ليما: لن نفكر في مواجهة قطر قبل تجاوز الأحمر العُماني

أكد لاعب المنتخب الوطني ونادي الوصل فابيو ليما، أن المرحلة الحالية تمثل واحدة من أهم الفترات في مسيرته الكروية، سواء على صعيد مشاركاته مع ناديه في دوري أدنوك للمحترفين، أو مع المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن «الأبيض» لن يفكر في مباراته المرتقبة أمام قطر، الثلاثاء المقبل، مشدداً على أن التركيز الأساسي بالنسبة للاعبين والجهاز الفني هو تجاوز عمان وتحقيق الفوز.

وقال فابيو ليما لـ«الإمارات اليوم» إن الجهاز الفني للمنتخب الوطني عمل على إعداد اللاعبين بدنياً وذهنياً للوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل خوض ملحق تصفيات المونديال، وقال: «المنافسة ستكون قوية، لكن المنتخب يمتلك العناصر القادرة على صنع الفارق في المباريات الحاسمة».

وأضاف: «جميع اللاعبين يضعون نصب أعينهم هدفاً واحداً، هو إسعاد الجماهير الإماراتية التي تنتظر من المنتخب أداءً مشرفاً ونتائج تليق بطموحاتها».

وأردف: «المرحلة الحالية ستكون حاسمة على جميع المستويات، إذ إنها تاريخية للجيل الحالي من اللاعبين، لذلك النجاح يتطلب تضحيات كبيرة وجهداً جماعياً من جميع اللاعبين».

وأكد أن المنتخب يمتلك الحافز والإصرار لبلوغ المونديال، وأن اللاعبين سيتعاملون مع كل مباراة على أنها نهائي، معتبراً أن دعم الجماهير سيكون عاملاً أساسياً لتحقيق الحلم الكبير.

وأشار ليما إلى أن تقديم الوصل مستويات جيدة في بداية الموسم الحالي سينعكس بشكل إيجابي على مستواه مع المنتخب الوطني، وقال: «سعيد بالبداية التي حققها الوصل في البطولات المحلية، وفي دوري أبطال آسيا 2، ولاشك في أن التحول من أجواء الدوري المحلي إلى أجواء تصفيات كأس العالم يتطلب تركيزاً ذهنياً كبيراً، خصوصاً أن المنتخب تنتظره مواجهتان في غاية الأهمية أمام قطر وعُمان، ولكن كما ذكرت، إن كل لاعب يدرك حجم المسؤولية، وإن الهدف المشترك هو التأهل إلى المونديال، وهو حلم يسعى الجميع لتحقيقه، حيث إن المباراتين المقبلتين تمثلان فرصة تاريخية للمنتخب وللجيل الحالي، لكتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة الإماراتية».

وواصل فابيو ليما حديثه قائلاً: «أشعر بالفخر لحصولي على فرصة اللعب باسم منتخب الإمارات، وأتمنى أن أنال شرف التأهل مع الفريق إلى كأس العالم 2026، والذي إذا حدث فسيصبح اللحظة الأهم في حياتي وفي مسيرتي الكروية».

ولفت هداف الوصل التاريخي إلى أن المنتخب الوطني لا يمتلك أي أفضلية على منافسيه في «ملحق المونديال»، موضحاً أن الحظوظ متساوية بين المنتخبات الثلاثة، وقال: «المباريات ستحسمها التفاصيل الصغيرة، ويجب أن يكون تركيزنا كبيراً في جميع أوقات المباراتين، وأن نتجنب ارتكاب الأخطاء المؤثرة، لذلك تركيزنا حالياً على مواجهة عمان التي لن تكون سهلة على الإطلاق، والأمر نفسه عندما نلعب مع قطر، يجب أن ننسى المباراتين اللتين حقق خلالهما المنتخب الوطني الفوز في المرحلة الثانية من التصفيات، لأن الماضي لن يفيدنا في شيء، والأهم هو تحقيق الفوز في المباراتين، ونيل بطاقة التأهل إلى كأس العالم».

فابيو ليما:

• المنتخب يمتلك الحافز والإصرار لبلوغ المونديال، واللاعبون سيتعاملون مع كل مباراة على أنها نهائي.