المنتخب يطرق باب المونديال.. والمهمة الأولى «عُمانية»

يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم، في الساعة 21:15 من مساء اليوم مواجهة قوية أمام نظيره العُماني على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من المرحلة الحاسمة لتصفيات كأس العالم 2026، في لقاءٍ يحمل أهمية خاصة للأبيض الذي يسعى لتعزيز حظوظه في بلوغ النهائيات للمرة الثانية في تاريخه.

ويخوض «الأبيض» اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن استفاد من تعادل قطر وعُمان من دون أهداف، ما أبقى الباب مفتوحاً أمامه للتقدم في جدول الترتيب في حال تحقيق الفوز اليوم.

ولم يعرف المنتخب الوطني طعم الخسارة مع المدرب الروماني أولاريو كوزمين، بعدما قاده في ست مباريات بين رسمية وودية، فحقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في اثنتين، مسجلاً 10 أهداف، واستقبل أربعة أهداف فقط، وخرج بشباك نظيفة في مواجهتين.

وكان كوزمين قد تولى قيادة الأبيض في أبريل الماضي، إذ يُعد المدرب الـ35 الذي يقود المنتخب على مدار تاريخه، وأول مدرب روماني يتسلم المهمة، ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات في الكرة الإماراتية والعربية، وآخرها التتويج مع فريق الشارقة بلقب «دوري أبطال آسيا 2» للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وتبدو الخيارات متعددة أمام كوزمين لاختيار التشكيلة التي سيخوض بها لقاء عُمان، في ظل وجود وفرة عددية كبيرة من اللاعبين في كل المراكز وضعت المدرب في حيرة شديدة من أمر الاستقرار على العناصر التي سيبدأ بها اللقاء، بيد أن كوزمين يعوّل على القدرات الهجومية للاعبين مثل سلطان عادل وكايو لوكاس، لاستغلال المساحات خلف الدفاع العُماني، إلى جانب الدعم القادم من الأطراف عن طريق يحيى الغساني، وليما، اللذين يُشكلان ورقة ضغط مستمرة على المنافس، كما يُنتظر أن يواصل خيمينيز قيادة خط الوسط بحضوره القوي في افتكاك الكرات وتنظيم اللعب.

ويبقى الحارس المخضرم خالد عيسى أحد مصادر القوة الرئيسة في تشكيلة المنتخب الوطني، إذ دافع عن عرين الأبيض في 83 مباراة دولية، ويُعد أكثر اللاعبين مشاركة في المرحلة الماضية من تصفيات كأس العالم.

وتُعد هذه المباراة المناسبة الأولى التي تجمع المنتخبين الإماراتي والعُماني في تصفيات كأس العالم، إذ لم يسبق لهما أن التقيا من قبل في مشوارهما للوصول إلى المونديال.

وسيدخل المنتخب العُماني مباراة اليوم تحت الضغط، بعدما اكتفى بنقطة واحدة أمام قطر، ما يعني أن خسارته ستبعده عن سباق الترشح الذي ستبقى فيه بطاقة التأهل عالقة بين الأبيض وقطر، في وقت سيبقيه التعادل تحت رحمة نتيجة المباراة الأخيرة بين الإماراتي ونظيره القطري.

ولم يعد أمام عُمان سوى الفوز، فيما خسارته تعني خروجه رسمياً من سباق الترشح مباشرة للمونديال.

