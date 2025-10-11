نظام

تعاني بطولات المراحل السنية لكرة القدم وجود مشجعين على أطراف الملاعب خلال المباريات، ما دفع مراقبين لطلب وضع معايير دقيقة لحفظ النظام، والشكل العام للقاءات، وعدم تعريض اللاعبين للخطر.

استثناء

منح مدرب في دوري أدنوك للمحترفين استثناء للاعبي الفريق الأول لمتابعة مباريات الملحق المؤهل لكأس العالم، على الرغم من كون وقت إقامتها يتعارض وتعليماته بأهمية النوم المبكر.

بيرلو

امتدح مراقبون رياضيون تعاقد نادي يونايتد مع المدرب الإيطالي أندريا بيرلو لقيادة الفريق الأول، مشددين على أن ذلك سيسهم في تطور كبير لمنافسات الدرجة الأولى، وينعكس إيجاباً على نسبة الحضور الجماهيري.

طبيب

احتفلت إدارة الفريق الأول لنادي الإمارات بذكرى ميلاد مدرب الفريق بدر طبيب، ووعد اللاعبون بإسعاد المدرب في كل مباريات دوري الدرجة الأولى، وتحقيق هدف العودة إلى مصاف أندية المحترفين.

طموح

كشف لاعب مواطن سبق له تمثيل المنتخب الوطني في أواخر التسعينات، أن صعود المنتخب الوطني إلى كأس العالم «إيطاليا 1990» شكّل له حافزاً كبيراً ليصبح لاعباً دولياً، مشيراً إلى أنه نجح في ذلك، لكنه لم يوفق في الصعود للمونديال، آملاً أن يحققه الجيل الحالي.

صراخ

أكد مدرب في أحد فرق دوري 14 سنة أن نتيجة فريقه تأثرت بصراخ كثير من الجمهور باتجاه قضاة الملاعب، مطالباً بضرورة إيجاد الحلول المناسبة للحفاظ على تركيز الفريق خلال المباريات.

