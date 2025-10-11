عبدالله السماحي.. موهبة مبارزة من ذهب

خطف لاعب المنتخب الوطني لمبارزة الناشئين ونادي الفجيرة للفنون القتالية، عبدالله سعيد السماحي، الأنظار بعد أن تمكن من حصد ميداليتين ذهبيتين في بطولتين دوليتين (البطولة العربية في البحرين وبطولة غرب آسيا في الأردن)، في وقت لم يتجاوز عمره 11 عاماً، محققاً إنجازاً نادراً للمبارزة الإماراتية.

ويفخر السماحي بتحقيق مراكز متقدمة في أغلب البطولات التي شارك فيها محلياً ودولياً، مؤكداً أنه يتطلع لأن يكون بطلاً عالمياً يرفع علم الإمارات عالياً في المحافل الدولية.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «كنت أرغب في البداية بممارسة رياضة التايكواندو، لكن عندما حضرت إلى مقر النادي وشاهدت لاعبين أكبر مني يمارسون المبارزة، أعجبتني اللعبة ووجدتها ممتعة، كما أن طريق التميز فيها يبدو أقصر من غيرها، خصوصاً مع الرعاية الكبيرة التي حظيت بها من إدارة النادي وتشجيع والديّ، ما جعلني أستقر عليها وأسعى لتحقيق أفضل الإنجازات».

وأضاف: «حققت نتيجتين مهمتين في وقت مبكر من مسيرتي، وهما ذهبية البطولة العربية في البحرين وذهبية غرب آسيا في الأردن، وأفتخر بأنني تمكنت من رفع علم بلادي عالياً في أولى مشاركاتي الدولية».

من جهته، أكد المدير الفني لنادي الفجيرة للفنون القتالية، أنس العذاربة، أن «السماحي يُعد موهبة مميزة في المبارزة، ومشروع لاعب على مستوى عالٍ في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن النادي يفخر بموهبته وحرصه على بلوغ المستويات الأولمبية، لذلك تم إعداد برنامج تدريبي خاص لتأهيله وفق المعايير العالمية».

بدوره، قال صالح مجدي مدرب عبدالله السماحي: «إنه مشروع لاعب أولمبي مميز، يتمتع بالطموح والانضباط والرغبة في التفوق، وهي صفات أساسية في المبارز الناجح، مشيداً بالدعم الذي يتلقاه من النادي وعائلته، ما يجعله مؤهلاً لتحقيق نجاحات كبرى في المستقبل».

