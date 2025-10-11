«أشبال الأطلس» يواصلون الإبهار في كأس العالم للشباب

تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم تحت 20 سنة لكرة القدم، بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي 2-1، ضمن ثمن النهائي، أول من أمس، في تشيلي، مواصلاً بذلك نتائجه الرائعة.

وفرض «أشبال الأطلس» هيمنته على اللقاء منذ البداية، إذ افتتح التسجيل بهدف عن طريق الخطأ من شين مين ها (8) قبل أن يضاعف ياسر الزبيري التقدم (58). وقلص الكوريون النتيجة في اللحظات الأخيرة من المباراة عبر كيم تاي وون (90+6 من ركلة جزاء). وضرب المنتخب المغربي موعداً مع الولايات المتحدة الفائز على إيطاليا 3-0، في الدور ربع النهائي.

كاد المنتخب الكوري يفاجئ المغاربة بهدف مبكر بعد مرور ثلاث دقائق فقط، عندما أطلق كيم تاي وون تسديدة قوية تجاوزت الحارس، إلا أن المدافع المغربي إسماعيل بوعوف تدخل في اللحظة الأخيرة، وأنقذ الكرة من على خط المرمى.

وجاء الرد المغربي سريعاً، إذ سدد الزبيري كرة مقصية رائعة ارتدت من اللاعب شين مين ها عن طريق الخطأ نحو مرمى فريقه، مانحاً خصمه تقدماً ثميناً (8). وفي الشوط الثاني، عزز المغرب تفوقه بهدف رائع، بعد تمريرة عرضية متقنة من لاعب واتفورد الإنجليزي عثمان ماعما من الجهة اليمنى، تابعها الزبيري برأسية قوية في الشباك (58).

وقبل صافرة النهاية، قلّصت كوريا الجنوبية النتيجة، إثر حصولها على ركلة جزاء سددها كيم تاي وون بنجاح (90+6).