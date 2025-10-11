خالد عيسى: مجموعتنا في الملحق أشبه بـ «كأس الخليج المصغرة»

أكد حارس مرمى المنتخب الوطني خالد عيسى، أن طبيعة المجموعة التي تضم «الأبيض» في ملحق كأس العالم 2026، تختلف نوعاً ما عن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات السعودية والعراق وإندونيسيا، مشيراً إلى أن المنافسة في هذه المرحلة تشبه إلى حد كبير بطولة كأس الخليج، ولكن بأهداف مختلفة.

وقال خالد عيسى في تصريحات صحافية قبل مباراة عُمان المقررة اليوم: «مجموعتنا تختلف قليلاً عن المجموعة الثانية، وأستطيع أن أقول إنها أشبه بكأس الخليج المصغّرة، لكن بأهداف أعلى وأوسع من مجرد بطولة إقليمية، صحيح أن كأس الخليج بطولة عريقة، ولها إرث كبير بيننا كخليجيين، لكن هذه المنافسات الحالية للملحق الآسيوي تحمل طابعاً خاصاً، لأنها طريق نحو هدف أكبر ينتظر المنتخبات في الفترة المقبلة».

وأضاف: «نحن كلاعبين ندرك تماماً أهمية المباراتين المقبلتين، وهدف كل لاعب ومدرب أن يقدم أقصى ما لديه، لأن مثل هذه الفرص لا تتكرر كثيراً، ربما بعض اللاعبين في منتخبات الإمارات أو عمان أو قطر لن تتاح لهم مثل هذه الفرصة مجدداً، لذلك التركيز الآن منصب بالكامل على تحقيق الهدف دون الالتفات لأي ظروف خارجية».

وختم حارس «الأبيض» حديثه قائلاً: «لدينا مجموعة من 26 إلى 27 لاعباً، جميعهم جاهزون ومتحمسون للمشاركة، حتى لو لدقيقة واحدة، لأنهم يعلمون أن هذه المباريات يمكن أن تخلّد أسماءهم في تاريخ كرة الإمارات، وأن تُروى قصصهم للأجيال القادمة».

