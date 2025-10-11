العراق يهاجم إندونيسيا بأيمن حسين و«ميمي» وجاسم الليلة

يعتمد مدرب منتخب العراق لكرة القدم، الأسترالي غراهام أرنولد على هجومه في مواجهة إندونيسيا، اليوم (الساعة 23:30 بتوقيت الإمارات)، في أولى مباراتي أسود الرافدين من الدور الرابع للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، بفضل وجود أيمن حسين ومهند علي «ميمي» وعلي جاسم، على أمل منحه أفضلية قبل لقاء السعودية المنتظر.

ويخوض العراق مباراته أمام إندونيسيا في ملعب الجوهرة بمدينة جدة، على أن يلتقي السعودية الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة الأخيرة.

كما استدعى أرنولد المهاجم عمار محسن من براغا السويدي، ومهاجم القوة الجوية محمد جواد، لمباغتة إندونيسيا، وتحقيق نتيجة أفضل من انتصار الأخضر السعودي عليها 3-2 في افتتاح الملحق الأربعاء.

ومنذ قدوم أرنولد قبل خمسة أشهر، أبدى أعتماداً كلياً على أيمن حسين مهاجماً صريحاً في مواجهات الأردن وهونغ كونغ وتايلاند، قبل أن يظهر المنقذ مهند علي في مباراتي كأس ملك تايلاند، ليحسم اللقب الشهر الماضي، بفضل مهارته في هز الشباك.

وأكد أكرم أحمد سلمان مدرب المنتخب العراقي السابق، إن «منتخب إندونيسيا الحالي يختلف عن المنتخب الذي لعب في تصفيات المرحلة السابقة، بسبب تجنيس العديد من اللاعبين، وأنه رغم الخسارة أمام السعودية 2-3 إلا أن إندونيسيا فريق جيد ويقاتل في الملعب».

وبيّن سلمان، الذي قاد منتخب العراق في ستِ حقبات مختلفة، أن «مشكلة منتخب العراق كانت التحضير لهذه المرحلة المفصلية من التصفيات، والاكتفاء ببطولة كأس ملك تايلاند كانت قليلة مقارنة بتحضيرات إندونيسيا والسعودية».

وأضاف «كان أرنولد بحاجة لمزيد من الوقت وأن يدخل في معسكر تدريبي وخوض مباريات تجريبية للوقوف على جاهزية اللاعبين ومدى هضم أسلوبه وفكره التدريبي».

وتُعد مباراة إندونيسيا الخامسة لأرنولد مع العراق، إذ سبق أن خسر تحت قيادته أمام كوريا الجنوبية 0-2، وفاز على الأردن 1-0 في الجولتين التاسعة والعاشرة من الدور الثالث للتصفيات، قبل أن يقوده إلى فوزين ببطولة كأس ملك تايلاند على هونغ كونغ 2-1 وتايلاند 1-0.