«الأبيض» يتفوّق على «الأحمر» في المواجهات المباشرة والأهداف

يتجدد حوار المنتخب الوطني والعُماني، اليوم، للمرة الـ35 تاريخياً، عندما يتواجهان في الدوحة ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، ويتسلح خلالها «الأبيض» بالتاريخ، بعد أن فاز سابقاً في 16 مناسبة، في جميع المباريات الودية والدولية الرسمية، مقابل خمسة انتصارات للمنتخب العُماني، فيما تعادلا في 13 مباراة، منها أربع من دون أهداف. كما يمتلك المنتخب أفضلية من حيث عدد الأهداف المسجلة، برصيد 46 هدفاً، مقابل 23 هدفاً سجلها لاعبو المنتخب العماني.

وتُعد مواجهة اليوم نقطة انطلاق للمنتخب الوطني في تحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم بعد نسخة إيطاليا 1990، خصوصاً أن الخروج بنتيجة الفوز، ستضع المنتخب على الطريق الصحيح، قبل مواجهة قطر في ختام الملحق الثلاثاء المقبل.

وتعود المواجهة الأولى التي جمعت المنتخبين، إلى دورة الخليج الثالثة التي أقيمت في الكويت عام 1975، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، سجل خلالها للمنتخب عوض مبارك، قبل أن يسجل للعُمانيين مسلم علوي من ركلة جزاء، وظهرت النتيجة ذاتها في اللقاء الأخير الذي جمع «الأبيض» و«الأحمر» في بطولة (خليجي 26) التي استضافتها الكويت أواخر العام الماضي، في المباراة التي أقيمت على استاد جابر المبارك الصباح في 2024، إذ افتتح يحيى الغساني التسجيل للمنتخب في الدقيقة 27، قبل أن يعادل عبدالرحمن المشيفري النتيجة لمنتخب عمان في الدقيقة 79.

وجاء الانتصار الإماراتي الأول في (خليجي 5) التي استضافتها العراق عام 1979، برباعية نظيفة، تناوب على تسجيلها للأبيض كل من رجب عبدالرحمن، وأحمد شومبي، وسالم بوشنين، وسعيد عبدالله، على معلب الشعب الدولي في بغداد.

كما يمتلك المنتخب الوطني، النتيجة الأكبر بتاريخ المواجهات التي جمعت المنتخبين، وحققها (الأبيض) بفوزه 8-0، جاءت في تصفيات كأس أمم آسيا «السعودية 1984»، سجل خلالها للإمارات سالم خميس (ثلاثة أهداف)، وسجل كل من فهد خميس وعدنان الطلياني، هدفين، وحسن عبدالوهاب أحرز هدفاً.

تاريخ المواجهات المباشرة

• 16 انتصاراً للإمارات.

• 5 انتصارات لعمان.

• 13 تعادلاً.