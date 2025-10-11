توقيف نجم السلة الأميركي بول بيرس

أوقف نجم بوسطن سلتيكس السابق لكرة السلة الأميركي بول بيرس، هذا الأسبوع في لوس أنجلوس، بشبهة القيادة تحت تأثير الكحول، وفق ما أفادت شرطة الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا، أول من أمس. وذكرت الشرطة في بيان لها أن بيرس، المتوّج بلقب الدوري الأميركي لكرة السلة «إن بي آيه» مع سلتيكس في عام 2008، والذي أدرج في قاعة المشاهير، عُثر عليه نائماً خلف مقود سيارته على إحدى الطرق السريعة، قبل منتصف ليل الثلاثاء الماضي. وأوضح البيان أن بعض المسارات على الطريق السريع كانت مغلقة بسبب حادث مروري، وعند إعادة فتحها، لاحظ الضباط وجود سيارة متوقفة وسط حركة المرور من دون أن تتحرك، ما دفعهم إلى الاقتراب منها بهدف التحقق.