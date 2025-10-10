مشجعون يقطعون أكثر من 7 ساعات إلى الدوحة «براً» دعما للمنتخب

عبّر عدد من مشجعي المنتخب الوطني عن سعادتهم الكبيرة بالتواجد خلف «الأبيض» ومؤازرته أمام منتخبي عمان (اليوم) وقطر (الثلاثاء المقبل) في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، مؤكدين أن رحلتهم إلى الدوحة براً بالسيارات تمثل تجربة وطنية مميزة تجمع بين الحماس والانتماء والفخر، وسط أجواء تسودها الثقة والتفاؤل بتحقيق التأهل التاريخي.

وأكد المشجعون لـ «الإمارات اليوم»، أن إجراءات السفر كانت سهلة وميسرة، وأن الرحلة من الإمارات إلى الدوحة استغرقت ما بين سبع إلى ثماني ساعات فقط عبر المنافذ البرية، مشيرين إلى أن الأجواء في قطر مفعمة بالحماس وامتلأت بالشعارات والأعلام الإماراتية في مختلف الشوارع والمناطق التي يتجمع فيها الجمهور.

وأكد رئيس رابطة جمهور نادي بني ياس حريز المنهالي، أنه لم يفوّت أي مباراة للمنتخب الوطني منذ أكثر من 40 عامًا، سواء داخل الدولة أو خارجها، مشيرًا إلى أن الجماهير الإماراتية بدأت بالفعل التوافد إلى الدوحة عبر البر لدعم الأبيض في مشواره نحو المونديال.

وقال المنهالي: «قطر لا تحتاج إلى طائرات، فالمسافة قريبة جدًا، والرحلة عبر البر تستغرق من خمس إلى سبع ساعات بالسيارة، وأغلب الجماهير ستتجه بسياراتها، فقط من بني ياس لدينا أكثر من 50 مشجعاً يسافرون معي، وهذه مجموعتي فقط، وهناك مجموعات أخرى كبيرة من مختلف إمارات الدولة.»

وأضاف: «واجهنا أمورًا ميسرة أثناء السفر، سواء في المركز الحدودي بين الإمارات والسعودية أو بين قطر والسعودية، والطريق كان غاية في الروعة والسهولة، ما جعل الرحلة مريحة وسريعة للجميع».

وتابع: «بدأنا بالفعل تنظيم حضور الجماهير لمباراة عمان يوم 11 أكتوبر، والمباراة الثانية أمام قطر يوم 14 من الشهر نفسه، وسنبقى في الدوحة حتى نهاية المشوار بإذن الله، الأجواء في الدوحة حماسية جدًا، فسيارات الجماهير الإماراتية منتشرة في شوارعها من دبي وأبوظبي والعين، والجميع يعيش حالة من الفخر والحلم المشترك بأن يرى الأبيض في المونديال، التذاكر متوفرة، والدولة وفّرت كل شيء من رحلات وتسهيلات ودعم، والفرصة الآن قريبة جدًا لتحقيق حلمنا جميعًا بالوصول إلى كأس العالم».

واختتم المنهالي: «المعنويات مرتفعة جدًا، والمنتخب يضم أسماء مميزة تبشّر بالخير. نحن خلفهم قلبًا وقالبًا، وإن شاء الله سنحتفل قريبًا بتحقيق حلم الإمارات الكبير».

من جهته، عبّر المشجع بدر درويش عن فخره بالمشاركة للمرة الأولى في رحلة جماهير المنتخب إلى الخارج، واصفًا التجربة بأنها مليئة بالحماس والذكريات الجميلة.

وقال درويش: «نحن مجموعة كبيرة من الأصدقاء قررنا السفر معًا لتشجيع المنتخب من المدرجات، نشعر أننا عائلة واحدة نمثل الوطن في هذه المهمة، الأجواء رائعة والحماس كبير، وكلنا ثقة في قدرة الأبيض على تجاوز المرحلة الآسيوية والتأهل إلى كأس العالم».

وأضاف: «سأسافر برفقة مجموعة من المشجعين للمشاركة في الفعالية الجماهيرية التي ستقام الجمعة في سوق واقف، والتي تتضمن رفع أكبر علم لدولة الإمارات في مسيرة احتفالية ترمز لدعم المنتخب، والأجواء ستكون مميزة ومليئة بالفخر والانتماء».

أما المشجع عبدالرحمن محمد، فقال نه حصل على إجازة خاصة من جهة عمله للسفر خلف المنتخب إلى الدوحة، مؤكدًا أن الرحلة التي استغرقت نحو سبع إلى ثماني ساعات كانت مريحة ومليئة بالروح الوطنية.

وقال عبدالرحمن: «الأجواء رائعة في الطريق، السفر مع المجموعات فيه متعة خاصة، الأغاني الوطنية تملأ السيارات، وكلنا نعيش أجواء تشجيع بيضاء قبل حتى الوصول إلى الدوحة».

وأضاف: «سافرت كثيرًا خلف المنتخب، سواء في كأس آسيا أو كأس العرب في قطر، لكن هذه المرة مختلفة تمامًا، لأول مرة أشعر بتفاؤل حقيقي، وأتوقع أن يقدم المنتخب أداءً قويًا ويحقق حلمنا جميعًا بالوصول إلى كأس العالم».