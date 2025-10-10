كيروش: منتخب عمان مستعد للقاء الإمارات.. سنلعب للفوز فقط

أكد مدرب منتخب عُمان البرتغالي كارلوس كيروش، أن فريقه يدخل مواجهة الإمارات السبت (الساعة 9:15 بتوقيت الإمارات) في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، بعقلية الفوز فقط، مشيرًا إلى أن التحضيرات سارت بشكل طبيعي بعد مباراة قطر الأخيرة، وأن جميع اللاعبين في تركيز كامل على خوض المباراة الحاسمة.

وقال كيروش في المؤتمر الصحافي الذي سبق لقاء الأبيض الإماراتي: "الأمور تسير بشكل عادي بعد مباراتنا السابقة أمام قطر، وقد ركزنا خلال الأيام الماضية على التعافي والإعداد البدني والذهني لمباراة الإمارات، أنا واثق تمامًا من أن اللاعبين سيكونون جاهزين منذ صافرة البداية لمواجهة الأبيض".

وأضاف: "في كرة القدم، كل مباراة تمثل تحديًا جديدًا، سواء في بداية الموسم أو في منتصفه أو نهايته، علينا دائمًا أن نسعى للفوز، لأن ذلك هو جوهر المنافسة وروح اللعبة، لذلك لا نرى مباراة الغد إلا كفرصة جديدة لتقديم أفضل ما لدينا وتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهيرنا ووطننا".

وتابع: "لا أرى كرة القدم هجوم أو دفاع.. هي فن والشاطر من يحقق النتيجة الإيجابية".

واختتم كيروش حديثه قائلاً: "نكنّ كل الاحترام للمنتخب الإماراتي، فهو فريق قوي ومنظم، لكننا سنلعب بشخصيتنا المعهودة، وبإصرار كبير على تحقيق الفوز ومواصلة طريقنا نحو المونديال، هذه المباراة بالنسبة لنا ليست سوى محطة أخرى في رحلة الحلم الكبير".