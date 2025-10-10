ماذا قال مدرب منتخب الإمارات كوزمين قبل المواجهة القوية أمام عُمان؟

أكد مدرب المنتخب الوطني الروماني أولاريو كوزمين أن مواجهة المنتخب العُماني في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 السبت (الساعة 9:15 بتوقيت الإمارات) تمثل إحدى أهم المحطات في مسيرة "الأبيض" الكروية، مشددًا على أن الجميع يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وقال كوزمين في المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء: "ما يمكنني قوله إننا ربما مقبلون على أهم مباراة في مسيرتنا الكروية، لدينا هذه الفرصة الثمينة، وقد عملنا جاهدين طوال الفترة الماضية من أجلها، أشعر بحماس كبير من اللاعبين، وهذا يمنحني الكثير من الأمل والثقة".

وأضاف: "نحن ندرك تمامًا أن المهمة لن تكون سهلة، فسنواجه خصمًا قويًا ومنظمًا، لكننا في المقابل جاهزون جيدًا، بدنيًا وذهنيًا، لخوض هذا التحدي. علينا أن نظهر أفضل ما لدينا، خاصة على الصعيد الذهني، لأن التركيز في مثل هذه المباريات هو العامل الحاسم".

وشدد المدرب الروماني على أن المنتخب الإماراتي سيلعب بروح واحدة وإصرار كبير على تحقيق الفوز، مؤكدًا أن الفريق درس المنافس جيدًا ويملك العديد من الطرق التكتيكية التي سيحاول من خلالها حسم اللقاء.

وأوضح: "ستكون مباراة صعبة بطبيعة الحال، لكننا مستعدون لمواجهة كل الظروف والتحديات، غدًا سنرى مدى قدرتنا على احتواء التوتر والعواطف، وهذا ما سيصنع الفارق داخل الملعب، هدفنا واضح وهو الفوز والعبور نحو المونديال".