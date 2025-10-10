منتخب عمان يتعرض لصدمة قوية قبل مباراة الإمارات

تلقى المنتخب العماني، بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش، ضربة قوية موجعة قبل مواجهته المصيرية غدا أمام نظيره الأبيض الإماراتي، بعدما تأكد غياب أحد أبرز نجومه، وهو جميل اليحمدي.

وكان اليحمدي، قد تعرض للإصابة خلال مباراة المنتخب "الأحمر" أمام المنتخب القطري الأربعاء الماضي، ولم يستطع إكمال افتتاحية الملحق الآسيوي، والتي فرض خلالها منتخب عمان التعادل السلبي على صاحب الأرض منتخب قطر، في ملعب جاسم بن حمد، ووسط حضور جماهيري كبير.