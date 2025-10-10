معنويات المنتخب مرتفعة.. وكوزمين يستقر على طريقة لعب مباراة عُمان

يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، استعداداته المكثفة قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره العُماني، في التاسعة من مساء غد على استاد حمد بن جاسم في الدوحة، ضمن ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويخوض «الأبيض» التدريب الختامي اليوم، حيث يركز خلاله المدرب الروماني أولاريو كوزمين على رفع الجاهزية من النواحي التكتيكية، وتنفيذ الجمل الهجومية والدفاعية، إضافة إلى التمارين الخاصة بالكرات الثابتة.

وكشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن الجهاز الفني استقر على التشكيلة وطريقة اللعب التي سيواجه بها المنتخب العماني، وذلك عقب متابعة دقيقة لمباراة عُمان وقطر التي أقيمت أول من أمس، والتي انتهت بالتعادل من دون أهداف.

ورصد كوزمين ومعاونوه كل تفاصيل الأداء العُماني، مع تدوين الملاحظات الخاصة بنقاط القوة والضعف، استعداداً لوضع الخطة الأنسب لمواجهة المنافس.

وأشار المصدر إلى أن القوة الدفاعية لمنتخب عُمان كانت من أبرز الجوانب التي استوقفت المدرب الروماني، بعدما أظهر الفريق الأحمر تماسكاً وانضباطاً تكتيكياً كبيراً في مواجهته أمام المنتخب القطري، ما يدفع كوزمين إلى البحث عن حلول هجومية متنوعة لاختراق التنظيم الدفاعي العُماني.

وشهدت تدريبات المنتخب في الدوحة روحاً معنوية مرتفعة بين اللاعبين، الذين أظهروا التزاماً وجدية في تنفيذ توجيهات الجهاز الفني.

وركز كوزمين في المرحلة الأخيرة من التحضيرات على تعزيز الانسجام بين خطوط الفريق الثلاثة، مع التأكيد على ضرورة التحلي بالهدوء، والتركيز طوال مجريات اللقاء.

ورغم السرية المفروضة على معسكر وتدريبات المنتخب الوطني، إلا أن الطاقم الفني يميل بصورة أكبر للعب بطريقة 4-2-3-1، للسيطرة على وسط الملعب، ومحاولة الاختراق من على الأطراف، لكسر «التكتلات» الدفاعية المتوقع أن يبدأ بها الفريق العُماني اللقاء، أسوة بما فعل أمام قطر.

من جهة أخرى، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة منتخبي الإمارات وعُمان، ضمن المباراة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم، إذ سيديرها الحكم الدولي الأسترالي علي رضا فغاني، يعاونه جورج لاكرينديس وجيمس ليدينسي، فيما يشرف على تقنية الفيديو (الفار) شون إيفانز، بمساعدة ألكسندر كينغ.

ومن المقرر أن يُعقد عصر اليوم المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، الذي سيتحدث خلاله مدربا المنتخبين، أولاريو كوزمين، والبرتغالي كيروش، إضافة إلى لاعبي المنتخبين.

وسيسبق المؤتمر الصحافي الاجتماع الفني للقاء، إذ من المقرر أن يلعب المنتخب الوطني بالزي الأبيض، فيما سيلعب منتخب عُمان بزيه التقليدي الأحمر.

