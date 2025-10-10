11 لاعباً في فئة «المقيم» يدعمون أندية السلة في الموسم الجديد

تشهد قوائم أندية كرة السلة في الدولة وجود 11 لاعباً مقيدين ضمن فئة «اللاعب المقيم»، سواء من الذين تم تجديد عقودهم (ستة لاعبين) أو القادمين الجدد (خمسة لاعبين)، وذلك دعماً لصفوف فرقهم مع انطلاق منافسات الموسم الجديد الذي بدأ الشهر الماضي بمسابقة «كأس الاتحاد المفتوحة».

وتشهد صفوف الظفرة وجود الأميركي دومنيك أنتوني، والغامبي زوبير زينغ، كما دعم الوصل صفوفه بالتعاقد مع السنغالي محمود مصطفى، لينضم إلى الأردني أحمد عبدالله الحياري الذي تم تجديد قيده.

وسار الجزيرة على خُطى الظفرة، حيث عزّز صفوفه بالمقيم البرتغالي إديماير لوكاس، ليلعب إلى جانب الغاني جوشوا أننانغ، الذي تم تجديد عقده.

من جانبه، حافظ شباب الأهلي على استقراره، بإعادة قيد السنغالي أسان بوي الذي كان له دور فاعل في تتويج «الفرسان» بلقب بطولة «المنطقة الخليجية»، ضمن دوري «سوبر غرب آسيا»، بفضل طوله وقوته البدنية التي منحته الأفضلية الدفاعية داخل الملعب، ما يجعله خياراً مهماً، إلى جانب اللاعبين المحترفين. كما جدّد النادي قيد لاعبه التونسي عمر بن علي بريك.

أما الشارقة، بطل الدوري في الموسم الماضي، فاختار الاكتفاء بتجديد عقد السنغالي الشيخ سيديا، في ظل تعاقداته النوعية هذا الموسم، على مستوى اللاعبين الأجانب. وفي توجّه نحو المدرسة المصرية، جدّد الوحدة عقد لاعبه أحمد محمد السيد، في حين تعاقد النصر مع المصري محمد صلاح أبوحادي.