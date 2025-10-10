سبيت خاطر: تعادل قطر مع عمان يضع «الأبيض» تحت الضغط

أكد لاعب المنتخب الوطني السابق والمحلل الرياضي، سبيت خاطر، أن «الأبيض» يجب أن يدخل مواجهة عمان، غداً، في ملحق تصفيات قارة آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026، من دون التفكير في نتيجة اللقاء الافتتاحي الذي جمع قطر مع عمان، وانتهى بالتعادل من دون أهداف، مشدداً على أن هذه النتيجة ستضع المنتخب الوطني تحت الضغط، وأنها لا يمكن اعتبارها في مصلحته.

وقال خاطر لـ«الإمارات اليوم»، إن حظوظ المنتخب كبيرة في التأهل إلى كأس العالم، مضيفاً: «يجب أن يركز في كل مباراة بشكل منفصل، إذ لا يمكن التفكير في مواجهة قطر المقبلة حالياً، والتركيز على مواجهة عمان التي ستكون صعبة على الفريقين».

وتابع: «خطورة المباراة الأولى أن المنتخب الوطني يجب أن يحقق الانتصار، خصوصاً أن الخسارة تعني انتهاء حظوظ الفريق في التأهل مباشرة إلى المونديال».

وأردف: «ثقتنا كبيرة بقدرات اللاعبين، إذ إن القائمة تضم مجموعة جيدة جداً من الأسماء التي تألقت في الفترة الماضية».

وقال: «القائمة التي ستخوض المباراتين هي الأنسب بوجود عدد كبير من اللاعبين الذين يمثلون المجموعة الأفضل في الدولة حالياً، كما أن عودة بعض اللاعبين، مثل سلطان عادل، تعد إضافة قوية، تمنح الجهاز الفني خيارات مميزة في جميع المراكز».

أما بالنسبة إلى رأيه في دور المدرب الروماني أولاريو كوزمين، وتأثيره في الفريق، فقال: «كوزمين تاريخه معروف للجميع، وحقق إنجازات عدة مع الأندية التي قادها، وأرى أنه قادر على تكرار إنجازاته بقيادة المنتخب للتأهل إلى كأس العالم».

وتحدث سبيت خاطر عن منتخب عمان، فقال: «المواجهة لن تكون سهلة، إذ إن الفريق يقوده مدرب لديه خبرة كبيرة في المشاركة ببطولات كأس العالم، وهو البرتغالي كارلوس كيروش، ويجب الاهتمام بالتفاصيل كافة، والاستعداد ذهنياً وبدنياً، واللعب من أجل تحقيق الفوز، ليحصل الفريق على دفعة معنوية قوية قبل مواجهة قطر».

في المقابل، شدد على ضرورة عدم التقليل من منتخب قطر، وقال: «لا يمكن النظر إلى النتائج التي حققها المنتخب القطري في الفترة الماضية، حيث إن التأهل إلى كأس العالم يرتبط بخوض كل منتخب مباراتين، لذلك الحسابات ستكون مختلفة».

وزاد: «فوز منتخب الإمارات على نظيره القطري في المرحلة الثانية من التصفيات ذهاباً وإياباً أصبح من الماضي، ولن يكون له أي تأثير أو أفضلية سيحصل عليها (الأبيض)، في حين يمتلك منتخب قطر القدرة على الظهور بشكل مختلف وأفضل في المرحلة الحاسمة من تصفيات المونديال».

ووجّه لاعب المنتخب الوطني السابق رسالة إلى جمهور الإمارات الذي سيتوجه إلى الدوحة لحضور مباراتي الفريق أمام عمان وقطر، وقال: «نثق بالدعم الكبير الذي سيقدمه الجمهور للاعبين، وما نتمناه من الجمهور هو أن يقدموا صورة جيدة تليق باسم دولة الإمارات، وأن يكونوا حريصين على الالتزام بقوانين الدولة، واتباع إجراءات الأمن والسلامة، وعدم المخاطرة، حيث نتمنى لهم أن تكون رحلتهم إلى الدوحة تاريخية، وأن يعودوا إلى الدولة وهم يحتفلون بتأهل المنتخب إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه».

