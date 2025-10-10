«دبي لأصحاب الهمم» يحتفي بالبطل محمد يوسف تقديراً لإنجازه العالمي

كرّم نادي دبي لأصحاب الهمم لاعبه وبطل منتخبنا الوطني محمد يوسف، تقديراً لإنجازه العالمي بتحقيقه الميدالية البرونزية في سباق 100 متر (فئة T34)، خلال بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية التي أقيمت أخيراً في نيودلهي.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي، ثاني جمعة بالرقاد، أن هذا الإنجاز يُعدّ ثمرة للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لفئة أصحاب الهمم، من أجل تمكينهم من تحقيق طموحاتهم، ورفع اسم الدولة عالياً في مختلف المحافل الدولية. وأشاد بالرقاد بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعب ومدربه للوصول إلى منصات التتويج في هذا الحدث العالمي، مشيراً إلى أن النادي يُثمّن جهود أصحاب الإنجازات، ويعمل على دعمهم ومساندتهم في سبيل الاستمرار على طريق النجاحات، وتحقيق مزيد من المكتسبات، بما ينسجم مع الأهداف والطموحات المرسومة.

ودعا بالرقاد اللاعب إلى مضاعفة الجهد خلال المرحلة المقبلة التي وصفها بالمهمة، للمحافظة على هذا الإنجاز، وتحقيق نتائج جديدة تُسهم في تعزيز رصيد الإمارات من الميداليات العالمية.

من جهته، أكد المدير التنفيذي للنادي، ماجد العصيمي، أن هذا الإنجاز يعكس حجم الدعم والاهتمام اللذين تحظى بهما فئة أصحاب الهمم من قبل القيادة، لاسيما من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي، وهو ما انعكس إيجابياً على أداء وإنجازات أبطالنا وبطلاتنا.

بدوره، أعرب البطل محمد يوسف عن سعادته الغامرة بالفوز بالميدالية البرونزية، مؤكداً أن أصحاب الهمم يحملون على عاتقهم مسؤولية تمثيل الإمارات بأفضل صورة، وهم على قدر هذه الثقة لتحقيق الإنجازات في المحافل الدولية.

كما أكد مدربه، عبدالله المشراوي، أن ما تحقق هو ثمرة العمل الجماعي وروح «الفريق الواحد»، مشيراً إلى أن محمد يوسف يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق المزيد، وفق خطط مدروسة وطموحات واضحة.