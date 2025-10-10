الجولة الختامية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق اليوم

تنطلق اليوم الجولة الختامية من النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لمنافسات فئة «البدلة»، وتستضيف النزالات مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة لاعبي الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة ثلاثة ملايين درهم.

وتشكل جولة اليوم مسك الختام لنسخة حافلة بالمنافسات القوية والنجاحات التنظيمية التي ترسخ مكانة البطولة كونها إحدى أبرز فعاليات الجوجيتسو المحلية.

وتقام منافسات الجولة الختامية بمشاركة واسعة تصل إلى 2500 لاعب ولاعبة على مدى ثلاثة أيام، حيث يشهد اليوم الأول نزالات فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، وتستكمل في اليوم الثاني مع فئات تحت 14 و16 عاماً، في حين تُختتم البطولة يوم الأحد، بمنافسات الأطفال والبراعم والأشبال تحت 12 عاماً.

ومن المقرر، أن تُجرى مراسم تتويج الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، والتي نجحت خلال جولات البطولة الماضية في حصد أكبر عدد من النقاط.

وأكد مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مبارك المنهالي، أن الجولة الختامية تأتي تتويجاً لمسيرة موسم استثنائي شهد تطوراً ملحوظاً في مستويات اللاعبين، وإقبالاً متزايداً على رياضة الجوجيتسو في الدولة.

وقال إن النسخة الثانية من البطولة نجحت في ترسيخ مكانتها كونها منصة مثالية لتأهيل المواهب، وصقل مهاراتهم وفق أعلى المعايير الفنية، كما أسهمت منافسات «البدلة» في رفع جاهزية اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.