النمر: الظروف مهيأة تماماً لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم

أكّد المحلل الفني والمحاضر في اتحاد كرة القدم، عبدالمجيد النمر، أن المنتخب الوطني يعيش واحدة من أفضل فتراته في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الظروف الحالية مهيأة تماماً لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم المقبلة، خصوصاً مع امتلاك المنتخب مجموعة مميزة من اللاعبين، بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين.

وقال النمر في تصريح خاص لـ«الإمارات اليوم»، إن «المنتخب أمامه فرصة تاريخية للوصول إلى المونديال، والظروف مهيأة تماماً لذلك، سواء من حيث الإعداد أو العناصر الموجودة في الفريق، فهناك إيجابيات كثيرة تمنحنا التفاؤل، وفي المقابل هناك بعض السلبيات التي يجب التعامل معها بذكاء».

وأضاف: «من أبرز الإيجابيات أن المنتخب شاهد مباراة عمان وقطر، ما يمنح الجهاز الفني فرصة لتحليل الأداء، والتعرف إلى نقاط القوة والضعف لدى المنافسين، قبل أن يلتقي منتخبنا مع عمان غداً، ثم مع قطر الثلاثاء المقبل».

وأوضح النمر أن «المدرب كوزمين يمتلك خبرة كبيرة في الكرة الإماراتية، بعد أن قاد أندية العين وشباب الأهلي والشارقة»، مشيراً إلى أن «معظم لاعبي المنتخب ينتمون إلى هذه الأندية، الأمر الذي يمنحه أفضلية في التعامل مع اللاعبين، ومعرفة قدراتهم الفنية والذهنية».

وتابع: «كوزمين يعرف كيف يوظّف إمكانات اللاعبين داخل الملعب، وهو ما يشكّل نقطة قوة مهمة تصب في مصلحة المنتخب، خصوصاً في البطولات القصيرة التي تحتاج إلى انسجام سريع وفهم متبادل بين المدرب واللاعبين».

وأشار النمر إلى أن «الجانب السلبي الوحيد يتمثل في عامل الراحة بين المباراتين»، موضحاً: «المنتخب سيلعب أمام عمان غداً، ثم أمام قطر في المباراة النهائية بعد يومين فقط، في حين سيحصل المنتخب القطري على راحة لمدة خمسة أيام، وهو ما قد يمنحه أفضلية نسبية في الجاهزية البدنية».

وشدد النمر على أن المنتخب قادر على تجاوز هذه التحديات، قائلًا: «ما يميز (الأبيض) حالياً هي الروح القتالية، والرغبة في الفوز، ومع استمرار العمل والتركيز، أنا واثق بأن المنتخب سيقدم أداء يليق باسم الإمارات، وسيكون قريباً جداً من تحقيق حلم المونديال».

