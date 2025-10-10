مباريات اليـوم

  دبي - الإمارات اليوم
مباريات ودية

اليابان - باراغواي 14:20

كوريا الجنوبية - البرازيل 15:00

أوروغواي - الدومينيكان 16:45

بوليفيا - الأردن 20:00

روسيا - إيران 21:00

تصفيات كأس العالم (أوروبا)

بلجيكا - مقدونيا 22:45

فرنسا - أذربيجان 22:45

آيسلندا - أوكرانيا 22:45

ألمانيا - لوكسمبورغ 22:45

السويد - سويسرا 22:45

تصفيات كأس العالم (إفريقيا)

السودان - موريتانيا 17:00

جنوب السودان - السنغال 16:00

ليوتو - نيجيريا 20:00

زيمبابوي - جنوب إفريقيا 20:00

ساو تومي - تونس 20:00

