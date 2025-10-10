مباريات اليـوم
مباريات ودية
اليابان - باراغواي 14:20
كوريا الجنوبية - البرازيل 15:00
أوروغواي - الدومينيكان 16:45
بوليفيا - الأردن 20:00
روسيا - إيران 21:00
تصفيات كأس العالم (أوروبا)
بلجيكا - مقدونيا 22:45
فرنسا - أذربيجان 22:45
آيسلندا - أوكرانيا 22:45
ألمانيا - لوكسمبورغ 22:45
السويد - سويسرا 22:45
تصفيات كأس العالم (إفريقيا)
السودان - موريتانيا 17:00
جنوب السودان - السنغال 16:00
ليوتو - نيجيريا 20:00
زيمبابوي - جنوب إفريقيا 20:00
ساو تومي - تونس 20:00
