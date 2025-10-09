اتحاد الإمارات للغولف يوزع حقائبه الإدارية.. ويناقش مستقبل اللعبة

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الغولف، تشكيل المناصب الإدارية، للدورة الانتخابية الجديدة (2024-2025)، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الخميس، في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي.

وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد اللواء عبدالله السيد الهاشمي، وحضره كافة أعضاء المجلس الجديد، في اجتماع تم خلاله بجانب توزيع الحقائب الإدارية، مناقشة التحديات والفرص، وتضافر الجهود لتحقيق نقلة نوعية في رياضة الغولف بالدولة.

وأوليت مهام نائب الرئيس والمدير المالي لمصطفى الهاشمي، فيما تولى خالد الشامسي منصب الأمين العام، وسعيد المالك رئيساً للجنة الفنية، وسالم بن دسمال رئيساً للجنة التسوق والإعلام، فيما أولت مهام رئيس لجنة المهام الخاصة لخالد بن دسمال، ولتتولي اليازية علي صالح الكويتي رئاسة لجنة رياضة المرأة والعلاقات الدولية.

وأكد رئيس الاتحاد اللواء عبد الله الهاشمي، إن الاتحاد يولي أهمية كبيرة في دورته الانتخابية الجديدة، لتوسيع قاعدة الغولف في الدولة، مشيراً في كلمته بالمؤتمر، إلى أن الطموح لا يتوقف عند اللاعبين الكباء والمحترفين فقط، بل يبدأ من الفئات الأصغر سناً، حيث أن البناء لمستقبل مشرق لرياضة الغولف، يتطلب التركيز على صقل المواهب الناشئة، وتنميتها منذ الصغر.

وأضاف اللواء الهاشمي، أن: "التعاون مع وزارة التربية والتعليم سيكون له دور أساسي في إدخال اللعبة إلى المدارس بشكل أوسع، وذلك لتطوير مهارات الجيل القادم".

وتطرق الاجتماع إلى خطط الاتحاد المستقبلية التي تتضمن تنظيم المزيد من البطولات المحلية والدولية، الذي ينعكس إيجاباً في زيادة تمثيل لاعبي الغولف الإماراتيين في المحافل العالمية، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهةٍ رياضية مرموقة.