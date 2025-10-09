منصور بن محمد يُكرم مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي

كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد، رئيس مجلس دبي الرياضي، مساعد أمين عام المجلس، ناصر أمان آل رحمة، تقديراً لمسيرته الحافلة وجهوده المتميزة خلال فترة عمله في المجلس.

ونشر سموه صورة عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» توثق لحظة التكريم، وقال سموه: «شكراً للأخ ناصر آل رحمة على جهوده وعمله وتفانيه خلال السنوات السابقة في مجلس دبي الرياضي».

ويعد ناصر أمان آل رحمة من الكوادر المؤثرة في مجلس دبي الرياضي منذ تأسيسه عام 2007، اذ تقلّد عدة مناصب حتى وصوله إلى منصب مساعد الأمين العام.

وقد ساهم بشكل بارز في تطوير جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، وتنظيم العديد من الفعاليات والبطولات والمؤتمرات العالمية التي احتضنتها دبي على مدار 18 عاماً.

ويمتلك آل رحمة خبرة طويلة تمتد إلى 30 عاماً في العمل العام، شملت وزارتي الداخلية والتربية والتعليم، بالإضافة إلى مجلس دبي الرياضي، كما عمل لمدة خمس سنوات أثناء دراسته الجامعية وقبل الالتحاق بالعمل الحكومي، في نادي النصر مشرفاً على ألعاب القوى والتنس الأرضي.

ووصف آل رحمة التكريم الذي ناله من سمو الشيخ منصور بأنه «أفضل وسام حصل عليه بعد مسيرة حافلة بالإنجازات»، مؤكداً لـ «الإمارات اليوم» أن خدمته للوطن»لا تقف عند حدود الوظيفة، بل هي عهد دائم وصِلة لا تنقطع، وأود أن أشكر كل من تعاملت معهم داخل مجلس دبي الرياضي والقيادات الرياضية في الأندية، فقد كان التعاون مثمرا لصالح الرياضة الإماراتية.