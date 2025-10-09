"دبي لأصحاب الهمم" يحتفي بـ "المونديالي" محمد يوسف

كرّم "نادي دبي لأصحاب الهمم" اليوم الخميس، لاعب النادي والمنتخب الوطني محمد يوسف، تثميناً للإنجاز العالمي الذي حققه، وحصوله على الميدالية البرونزية في سباق (100 متر) للفئة التصنيفية (تي 34)، في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية، التي أسدل الستار عنها في السادس من الشهر الجاري في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأكد رئيس مجلس إدارة "نادي دبي لأصحاب الهمم"، جمعة ثاني بالرقاد، إن الإنجاز الذي تحقق يمثل ثمرة دعم القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم، من أجل تحقيق طموحاتهم على كافة الصعد.

وثمن بالرقاد الجهد الكبير الذي بذله اللاعب ومدربه للوصول إلى منصات التتويج في هذا الحدث العالمي الكبير، موضحاً أن النادي يثمن ويقدر جهود أصحاب الإنجازات واللاعبين المتميزين من أجل السير على طريق النجاحات وتعزيز هذه المكتسبات بتحقيق بصمات جديدة وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

وطالب بالرقاد اللاعب بمضاعفة الجهد خلال المرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية للمحافظة على هذا الإنجاز بحصد نجاح جديد.

من جهته، أكد المدير التنفيذي للنادي، ماجد العصيمي إن هذا الإنجاز يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لفئة "أصحاب الهمم"، وحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعم ومساندة هذه الفئة المهمة في المجتمع والذي كان له المردود الإيجابي خلال مسيرة أبطالنا وبطلاتنا.

وأشار العصيمي إلى أن مجلس إدارة النادي برئاسة ثاني جمعة بالرقاد وفر كل الإمكانات للبطل من أجل أن يحقق الطموحات في "مونديال أم الألعاب" والذي أوفى بالوعود.

وأعرب اللاعب محمد يوسف عن سعادته بتحقيق برونزية العالم، مشيراً إلى أن "أصحاب الهمم" على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل رفع علم الإمارات في كبرى المحافل العالمية.