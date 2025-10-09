منصور بن محمد: الأندية شريك رئيس في بناء مستقبل الرياضة بدبي

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي، فعالية «مسرعات الأندية» التي نظمها المجلس، بمشاركة رؤساء إدارات وممثلي الأندية الرياضية في دبي، ومسؤولين ومختصين في مختلف جوانب العمل الرياضي، ونخبة من نجوم الرياضة العالمية.

وأكد سموه أن القطاع الرياضي في دبي يحظى برعاية كبيرة واهتمام من القيادة الرشيدة، وثمن جهود الأندية المشاركة والنتائج الجيدة التي تحققها على صعيد الأداء الفني والتنافسي في البطولات، وكذلك على صعيد تطوير العمل الإداري، ومنظومة اكتشاف واستقطاب وتطوير المواهب الرياضية.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: «الأندية شريك رئيس في مسيرة بناء مستقبل الرياضة في دبي، ونريد أن تكون أنديتنا نموذجاً يُحتذى في التميز الرياضي والعائد الاقتصادي والمجتمعي، وسنواصل تطوير الأندية والاستثمار في المواهب الوطنية، لتعزيز تنافسية القطاع الرياضي في دبي». وأضاف سموه: «سيواصل مجلس دبي الرياضي جهوده لتطوير منظومة رياضية متكاملة تجمع بين الإبداع والتميز والريادة، وتجعل من دبي حاضنة للابتكار الرياضي والاستثمار في المواهب الوطنية وتطوير الكفاءات».

مشاركة عالمية

وتضمنت قائمة المشاركين في جلسات ورشة عمل «مسرعات الأندية»، كلاً من النجم الإسباني ميشيل سلغادو لاعب ريال مدريد السابق، والفرنسي بكاري سانيا لاعب أرسنال ومانشستر سيتي السابق، والإنجليزي ريو فيردناند نجم مانشستر يونايتد السابق، والبوسني ميراليم بيانيتش نجم برشلونة ويوفنتوس والشارقة السابق، والفرنسي إريك أبيدال المدير التنفيذي لشركة الوصل لكرة القدم ونجم برشلونة السابق، وجويدو فيينغا الرئيس التنفيذي السابق لناديي النصر السعودي وروما الإيطالي، إضافة إلى نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان بلهول، وأمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب.

نقاشات مهمة

وناقش المشاركون في ورشة العمل سبل تعزيز التعاون بين الأندية الحكومية والخاصة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجالات التدريب، والإدارة الاحترافية، وملكية الأكاديميات الرياضية، وأهمية العمل على تأسيس بيئة احترافية متكاملة تبدأ من الفئات السنية، وصولاً إلى مستوى الأندية الأولى.

دعم الأندية

واستعرض المشاركون أيضاً الخطوات الممكنة لدعم تطوير منظومة الأندية في دبي، وتحويلها إلى مراكز رياضية ومجتمعية مستدامة، تُسهم في تحقيق رؤية دبي المستقبلية في المجال الرياضي والاجتماعي، وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.

استقطاب الموهوبين

وسلط خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، الضوء على أهمية استقطاب الرياضيين الموهوبين من حول العالم، وتعزيز مكانة دبي وجهة جاذبة لنجوم الرياضة العالمية الذين يقيمون في المدينة ويستثمرون فيها، ويؤمنون بمستقبل رياضي ركيزته توفير حاضنة داعمة للمواهب والاستثمارات والنجاحات الرياضية.

تحديات وحلول

وتناولت النقاشات في الورشة عدداً من المحاور الرئيسة، من أبرزها تعزيز التعاون لسد الفجوات التنظيمية والإدارية، وتطوير منظومة متماسكة تضمن استدامة الأندية ونموها، ودراسة تحديات الأندية بهدف وضع حلول عملية مستدامة، وتحديد أولويات الأندية، ودعم تنفيذ استراتيجياتها ورؤاها المستقبلية، واستكشاف نقاط القوة والفرص المتاحة لتطوير أدائها الإداري والفني.

وتم التطرق خلال الورشة إلى بعض المبادرات التي يتم العمل عليها لدعم الأندية الحكومية في مسيرة التحول المؤسسي والاحترافي، وتعزيز قدرتها على المنافسة وجذب الاستثمارات وتنمية المواهب الوطنية.

وتشكل مخرجات ورشة عمل «مسرعات الأندية» إضافة مهمة إلى جهود المجلس وبرامجه ومبادراته لتطوير الأندية الحكومية والخاصة في دبي، ودعم إطلاق مشروعات تجريبية لتطبيق أفضل الممارسات في مختلف المجالات، على أن يتم تعميم النتائج الناجحة لاحقاً على مختلف الأندية في الإمارة، في إطار رؤية شاملة لبناء منظومة رياضية احترافية مستدامة.

منصور بن محمد:

• نريد أن تكون أنديتنا نموذجاً يُحتذى في التميز الرياضي والعائد الاقتصادي والمجتمعي.

• سنواصل تطوير الأندية والاستثمار في المواهب الوطنية، لتعزيز تنافسية القطاع الرياضي.

• مجلس دبي الرياضي سيواصل جهوده لتطوير منظومة رياضية تجمع بين الإبداع والتميز والريادة.