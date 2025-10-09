تعادل سلبي بين قطر وعمان.. هدية لمنتخب الإمارات

قدّم المنتخبان القطري والعُماني خدمة ثمينة إلى «الأبيض الإماراتي»، بعد تعادلهما السلبي أمس على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن المباراة الأولى من منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة بات رصيد منتخبي عمان وقطر نقطة واحدة لكل منهما، ما يصب في مصلحة منتخب الإمارات الذي يبدأ مشواره في الملحق الآسيوي بلقاء عمان بعد غدٍ، السبت، وفي حال فوزه سيتصدر المجموعة الأولى، قبل لقاء الحسم مع قطر، المقرر في الـ14 من الشهر الجاري.

وتتنافس المنتخبات الثلاثة على بطاقة واحدة للتأهل مباشرة إلى كأس العالم، بينما يمتلك صاحب المركز الثاني فرصة أخرى عبر ملاقاة ثاني المجموعة الثانية، والفائز ينتقل للمنافسة عبر ملحق عالمي.

جاءت بداية اللقاء الذي تابعه جمهور غفير لمصلحة المنتخب القطري الذي دخل المباراة بقوة. وكاد بوعلام خوخي أن يفتتح التسجيل مبكراً بتسديدة صاروخية مرت بمحاذاة القائم الأيمن، في أخطر فرص «العنابي» خلال الربع ساعة الأولى، ثم أطلق عصام الصباحي تسديدة قوية من خارج المنطقة، إلا أن الحارس محمود أبوندي كان في الموعد.

وكان القدر رحيماً في الدقائق الأولى للشوط الثاني بالمنتخب العُماني، بعدما حالفه الحظ في فرصة خطرة، قادها النجم القطري أكرم عفيف، الذي توغل بمهارة عالية وسط الدفاعات، قبل أن يسدد كرة زاحفة مرت بمحاذاة القائم.