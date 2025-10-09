6 ميزات تمنح «الأبيض» الأفضلية أمام عُمان وقطر

يرتكز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على ست نقاط رئيسة، تمنحه أفضلية في مواجهتيه المرتقبتين أمام منتخبي عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر الجاري، ضمن الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتعد النتائج الإيجابية للأندية الإماراتية في مسابقتي دوري أبطال آسيا، إضافة إلى خبرات المدرب الروماني كوزمين، من أبرز تلك النقاط التي تعزز من حظوظ المنتخب في العودة إلى المونديال، بعد غياب طويل منذ التأهل التاريخي في نسخة إيطاليا 1990.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز ست نقاط قوة يرتكز عليها «الأبيض» في الملحق الآسيوي المؤهل إلى المونديال:

1 - المباراة الافتتاحية

توفر مواجهة قطر وعمان التي أقيمت أمس في افتتاح الملحق فرصة ثمينة للجهاز الفني لمنتخب الإمارات لمراقبة أسلوب اللعب لكلا المنافسين، ما يمنحه أفضلية إضافية في اختيار التوليفة المناسبة قبل لقاء عُمان السبت.

2 - تفوق نوعي

يدخل المنتخب الإماراتي (المصنف 67 عالمياً) لقاءه الأول في الملحق أمام عمان بثقة أكبر، رغم تعادله مع «الأحمر» 1-1 في آخر مواجهة، ويعزز من موقف «الأبيض» تفوقه النوعي في جودة اللاعبين والقيمة السوقية، إضافة إلى تفوقه الواضح على قطر في آخر مواجهتين خلال المرحلة الثالثة من التصفيات بنتيجتي (3-1) و(5-صفر).

3 - الأرقام

قدّم منتخب الإمارات أداءً متوازناً في المرحلة الثالثة من التصفيات، حيث حلّ ثالثاً في مجموعته برصيد 15 نقطة من (4 انتصارات، 3 تعادلات، 3 هزائم)، مسجلاً 15 هدفاً، ومستقبلاً ثمانية أهداف.

في المقابل، جاء منتخب قطر رابعاً في مجموعته برصيد 13 نقطة (4 انتصارات، تعادل، 5 هزائم)، مسجلاً 17 هدفاً، ومستقبلاً 24 هدفاً، أما عمان، فحلّ رابعاً في مجموعته بـ11 نقطة من (3 انتصارات، تعادلين، 5 هزائم)، سجل خلالها تسعة أهداف واستقبل 14.

4 - الوديات

خاض منتخب الإمارات مباريات ودية قوية، حقق خلالها الفوز على سورية (3-1) والبحرين (1-صفر).

بينما تلقى المنتخب القطري خسارة قاسية أمام روسيا (1-4)، وتعادل مع البحرين (2-2)، فيما اكتفى منتخب عمان بالمشاركة في بطولة «اتحاد وسط آسيا»، وحقق خلالها فوزين وتعادلين، قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام الهند في مباراة تحديد المركز الثالث.

5 - الزخم الآسيوي

يحظى منتخب الإمارات بدعم معنوي من الأداء القوي لأندية الدولة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2. فقد جمع كل من شباب الأهلي، والشارقة، والوحدة، أربع نقاط بعد جولتين، إذ حقق شباب الأهلي فوزاً ثميناً على الاتحاد السعودي، فيما عاد الشارقة بتعادل ثمين من أمام السد القطري، كما اقتنص الوحدة نقطة من تراكتور الإيراني. من جانبه، حقق الوصل العلامة الكاملة في أول مباراتين له بالمجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2، إذ فاز على الاستقلال الإيراني (7-1)، وعلى الوحدات الأردني (2-1).

6 - أفضلية كوزمين

يملك المدرب الروماني أولاريو كوزمين أفضلية واضحة من خلال معرفته العميقة بالكرة الإماراتية ولاعبيها، إذ تُوّج بلقب الدوري المحلي أربع مرات مع العين وشباب الأهلي، كما قاد الشارقة في الموسم الماضي إلى لقب دوري أبطال آسيا 2. في المقابل، لا يملك مدرب عمان، البرتغالي كارلوس كيروش، سوى خمس مباريات فقط مع فريقه، بينما تولى لوبيتيغي تدريب قطر منذ مايو الماضي.

العلودي: التفوق البدني من أسرار قوة «الأبيض»

أكد اللاعب الدولي المغربي السابق والمحلل الرياضي، سفيان العلودي، أن منتخب الإمارات يمتلك مقومات حقيقية لتحقيق حلم العودة إلى المونديال.

وقال العلودي لـ«الإمارات اليوم»، إن: «(الأبيض) يملك جودة فنية مميزة مقارنة بعمان وقطر، كما أن الزخم الناتج عن النتائج الإيجابية لأندية الدولة آسيوياً، والجهوزية البدنية العالية، تمنحه أفضلية واضحة».

وأضاف: «المنتخب قادر على حصد ست نقاط كاملة، إذا ما استثمر عامل الخبرة والانسجام بين عناصره».

وتابع: «كوزمين يملك خبرات كبيرة في التعامل مع مباريات الضغط العالي، خصوصاً في أجواء تشبه مواجهات (الديربي الخليجي)، كما أن منتخب الإمارات اعتاد اللعب في ظروف صعبة، وهو ما يمنحه ميزة في التعامل مع الضغط الجماهيري المتوقع في الدوحة، على عكس منتخب قطر الذي سيكون مطالباً بالفوز على أرضه، لاسيما أمام منافس تفوق عليه أخيراً».