المنتخب يرفع شعار «الثالثة ثابتة» في ملحق المونديال  

يرفع المنتخب الوطني لكرة القدم شعار «الثالثة ثابتة»، حينما يدشّن مشواره في الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم، مدفوعاً بتجربتين تاريخيتين سابقتين في نسختي 2002 و2022، ويدخل «الأبيض» هذه المرة بمعنويات عالية وطموحات كبيرة لتحقيق التأهل المباشر، رغم قوة المنافسين قطر وعُمان.

ومنذ نهاية تسعينات القرن الماضي، شكّل الملحق الآسيوي بوابة النجاة الأخيرة أمام منتخبات القارة الساعية للظهور في المحفل العالمي، إلا أنه دائماً ما أدار ظهره للمنتخبات العربية، رغم اقتراب بعضها من التأهل إلى المونديال بفارق 90 دقيقة فقط. وفيما يلي رصد لتاريخ مشاركات «الأبيض» في الملحق عبر السنوات الماضية:

كوريا واليابان 2002: أول ظهور إماراتي في الملحق

ارتفعت حصة القارة الآسيوية في تصفيات كأس العالم 2002 إلى أربعة مقاعد ونصف، نظراً لتأهل كوريا الجنوبية واليابان مباشرة بصفتهما المستضيفتين، وقد شهدت تلك النسخة أول مشاركة للمنتخب الوطني الإماراتي في الملحق الآسيوي، بعد أن تأهلت السعودية والصين مباشرة.

واجه «الأبيض» نظيره الإيراني في مواجهة الملحق التي انتهت بتفوق إيران 4-صفر في مجموع المباراتين، وواصلت إيران بعد ذلك طريقها إلى الملحق القاري بين آسيا وأوروبا، حيث واجهت منتخب إيرلندا، وخسرت ذهاباً صفر-2 في دبلن، ثم فازت إياباً 1-صفر في طهران، لكنها ودّعت التصفيات لتتأهل إيرلندا إلى المونديال.

قطر 2022: الإمارات تعود للملحق

عاد المنتخب الوطني الإماراتي إلى الملحق الآسيوي، للمرة الثانية بعد 20 عاماً من مشاركته الأولى، إذ حلّ ثالثاً في مجموعته خلف إيران وكوريا الجنوبية، ليواجه منتخب أستراليا ثالث المجموعة الثانية في مباراة فاصلة أُقيمت في الدوحة.

انتهت المواجهة بفوز أستراليا 2-1، لتتأهل إلى الملحق العالمي لملاقاة بيرو. وفي لقاء درامي أُقيم على ملعبٍ محايد في قطر، حسمت أستراليا بطاقة التأهل إلى المونديال بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

المشاركات العربية في الملحق

على مستوى المنتخبات العربية في قارة آسيا، خاضت البحرين الملحق العالمي المؤهل لمونديال ألمانيا 2006، لكنها لم تتأهل أمام منتخبي ترينيداد وتوباغو، وفي التصفيات المؤهلة إلى مونديال جنوب إفريقيا 2010، اقتربت البحرين مجدداً من التأهل للمونديال، بعد أن تأهلت إلى الملحق العالمي على حساب السعودية، لكنها خسرت أمام نيوزيلندا.

من جانبها، كادت الأردن أن تكتب التاريخ في التصفيات المؤهلة إلى مونديال البرازيل 2014، بعد أن فازت على أوزبكستان في الملحق الآسيوي، لكنها خسرت أمام الأوروغواي في الملحق العالمي، فيما كان منتخب سورية قريباً من بلوغ مونديال روسيا 2018، لكنه خسر أمام أستراليا في الملحق القاري.