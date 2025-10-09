كوزمين يستقر على حراسة المرمى ورباعي الدفاع

أدى المنتخب الوطني لكرة القدم، أمس، أول تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لمواجهة عُمان يوم السبت المقبل، ضمن المرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بمشاركة قائمة اللاعبين الـ27، الذين اختارهم المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، لخوض مباراتي التصفيات ووسط سرية تامة، بعدما قرر الجهاز الإداري منع وسائل الإعلام المختلفة من متابعة التدريبات.

وبدأت ملامح التشكيلة الأساسية تتضح معالمها، خصوصاً على صعيد حراسة المرمى، وخط الدفاع، مع الاستقرار على استمرار الحارس المخضرم خالد عيسى في الدفاع عن عرين المنتخب أمام عمان، وأمامه الرباعي، خالد الظنحاني، ولوكاس بيمنتا، وكوامي كويدو، وسيكون معهم، إريك دي مينيزس، أو روبين فيليب، في وقت مازالت فيه الأوراق مختلطة بالنسبة للطاقم الفني على صعيد خطي الوسط والهجوم، في ظل الجاهزية الفنية لكل اللاعبين، وإن بدا هناك استقرار على أكثر من لاعب، وفي مقدمتهم خيمينيز، وكايو لوكس، ولوان بيريرا، وميلوني، وفابيو ليما، مع احتمالية المغامرة بمهاجم شباب الأهلي سلطان عادل في التشكيلة الأساسية، بعد تألقه في التدريبات التي سبقت السفر إلى قطر.

ومن المنتظر أن يحسم أولاريو كوزمين ملامح التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة عُمان، على ضوء تدريبات اليوم وغداً، وبعد مشاهدة مباراة الأحمر العُماني ضد قطر، للوقوف على عناصر القوة والضعف في الفريق المنافس.

وكانت قائمة المنتخب الوطني التي أعلن عنها أولاريو كوزمين، مساء الثلاثاء، قد جاءت منطقية ولم تشهد خروج أسماء رنانة، بعد تعافي أكثر من لاعب كانت الشكوك تحوم حوله للسفر إلى قطر.

وعكست القائمة مزيجاً واضحاً بين الخبرة الدولية والدماء الجديدة، مع التركيز على اللاعبين الذين يتمتعون بجاهزية بدنية عالية، وينشطون بانتظام مع أنديتهم في دوري أدنوك للمحترفين، وعلى صعيد منافسات دوري أبطال آسيا.

وأظهرت القائمة سعي الجهاز الفني إلى بناء توازن بين الصلابة الدفاعية والمرونة الهجومية، مستفيداً من التنوع الكبير في مراكز القوة، خصوصاً في الوسط والهجوم.

وعلى صعيد طريقة اللعب، أظهرت التدريبات الأخيرة أكثر من أسلوب لطريقة اللعب التي ينوي أولاريو كوزمين الاعتماد عليها، سواء أمام عُمان أو قطر، تتمحور حول خطة 4-2-3-1 أو 4-3-3، بما يُحقق المرونة التكتيكية وفق مجريات الأحداث في المباريات.